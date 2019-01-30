* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 30 января, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Сирия будет в скором времени, «в течение нескольких недель», полностью освобождена от членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахэн, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, уже от террористов якобы освобождено 99,5% сирийской территории, а через несколько недель будет освобождена уже вся территория. Шэнахэн подчеркнул, что так называемая демократическая коалиция, которую поддерживают Соединенные Штаты, готова к «последней битве» с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии.

Ранее, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что победа над террористами в Сирии одержана, и теперь Соединенные Штаты выводят свой военный контингент с сирийской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января заммистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что из Пакистана к границе Таджикистана «неизвестными вертолетами» массово перебрасываются боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, на границе Таджикистана могут готовиться масштабные провокации, направленные в том числе против России.