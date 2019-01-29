Москва, 30 января, 2019, 01:32 — ИА Регнум. В Москве прошла презентация книги «Не рядовой солдат страны. Век разведчика Алексея Ботяна», посвященной разведчику, Герою России Алексею Ботяну. Книгу написал отставной полковник Службы внешней разведки РФ Владимир Суродин.

Алексей Николаевич Ботян

Сообщается, что выход книги приурочен к 102-му дню рождения Ботяна, который будет отмечаться 10 февраля. В книге рассказывается о подвигах, совершенных разведчиком во время Великой Отечественной войны. Кроме этого, автор рассказывает и о других разведчиках, бывших коллегами или учениками Ботяна.

На презентации книги выступал и сам Ботян. Он рассказал о своем участии в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что для него очень важно рассказать о войне подрастающему поколению.