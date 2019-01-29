Берлин, 30 января, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Назван полный состав членов жюри Берлинского кинофестиваля в 2019 году, сообщает пресс-служба фестиваля.

Kinokadr.ru Жюльет Бинош

Сообщается, что в этом году в состав жюри фестиваля вошли немецкая актриса Сандра Хюллер, режиссер из Чили Себастьян Лелио, получивший кинопремию «Оскар» в 2018 году за фильм «Фантастическая женщина», критик газеты The Los Angeles Times Джастин Ченг, главный куратор кинематографического отделения Нью-Йоркского музея современного искусства Раджендра Рой и британская постановщица Труди Стайлер.

Возглавит жюри в качестве председателя французская актриса Жюльет Бинош. В этом году Берлинский кинофестиваль будет проходить с 7 по 17 февраля.