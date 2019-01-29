Новосибирск, 30 января, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Фестиваль итальянского кино пройдет с 14 по 17 февраля в кинотеатре «Победа» Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Цитата из к/ф «Сладкая жизнь». Реж. Федерико Феллини. 1960. Италия, Франция Марчелло Мастроянни и Анита Экберг

Откроется кинофестиваль фильмом Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (14 февраля). На следующий день, 15 февраля, новосибирцы смогут посмотреть другой выдающийся фильм режиссера «Восемь с половиной».

16 февраля зрители увидят фильм «Конформист» Бернардо Бертолуччи, а 17 февраля в репертуаре — «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти.