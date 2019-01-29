Ереван, 30 января, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Происходящие в Венесуэле процессы нельзя сравнивать с событиями в Армении в апреле — мае 2018 года. Об этом в интервью РБК сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его мнению, в событиях в Венесуэле есть геополитический контекст, тогда как в Армении его не было.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Политический кризис в Венесуэле

«Это очень важная разница», — сказал Пашинян.

На вопрос о том, будет ли Армения формулировать позицию по Венесуэле, так как сейчас мир мир разделился на две части: на тех, кто признаёт власть Мадуро и тех, кто не признаёт, Пашинян ответил: «У нас вообще то нет особенных отношений с Венесуэлой. То есть это для нас далёкая страна не только в географическом, но и политическом смысле. Конечно мы следим за развитием ситуации в Венесуэле, и, когда понадобится, Армения свою позицию выскажет».