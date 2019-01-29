Иван Шилов ИА REGNUM Президент РФ Владимир Путин

10:20 [[[picture3]]] 1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором по традиции рассказал о приоритетных направлениях государственной политики на ближайший год и на более длительную перспективу, а также дал собственную оценку положения дел в стране. Мероприятие состоялось в Манеже в Москве. До начала трансляции предполагалось, что президент затронет вопросы образования, здравоохранения, развития инфраструктуры и цифровой экономики, снижения уровня бедности и других направлений. Ряд экспертов и чиновников ожидали, что президент страны расскажет также и о судебной реформе. ИА REGNUM вёл прямую трансляцию. Читайте также: Песков назвал дату выступления Путина перед Федеральным собранием

10:27 В Кремле традиционно не раскрывают содержания послания до его оглашения. Однако президент РФ Владимир Путин на своих совещаниях и в публичных выступлениях несколько раз отмечал темы, которые планирует затронуть и осветить в документе. Так, ожидается, что глава государства затронет тему создания условий для работы бизнеса в России, отдельно коснется проблемы взаимоотношений между правоохранительными органами и бизнесом. Предполагается, что Путин коснется и проблем отечественной науки, тем более в феврале президент внес в Госдуму законопроект, который уточняет цели и задачи РАН, а также прописывает основные функции Академии. В частности, ученые будут заниматься прогнозированием основных социально-научных направлений, проводить исследования и курировать проекты, которые финансируются из федерального бюджета. Читайте также: В Госдуму внесён законопроект, уточняющий цели и задачи Академии наук

10:38 «Ожиданий, связанных с системными изменениями, ждать, я думаю, нет смысла. Это, по сути, предвыборное послание, некий аналог программы. Поэтому в силу жанра — декларативно. Следовательно, озвученные положения послания не будут иметь продолжения в поствыборных действиях избранного президента», — считает новгородский политтехнолог Михаил Шимановский.

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10:44 От ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ожидают тезисов о новом курсе социально-экономического развития страны. «Я хотел бы услышать тезисы по изменению социально-экономической политики. Потому что совершенно очевиден диссонанс между патриотической внешней политикой и компрадорской политикой правительства и Центробанка РФ», — заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

10:50 В своём обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявит о принципиальной позиции, связанной с отстаиванием суверенитета России на международной арене, считает профессор НИУ-ВШЭ и экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев. «Безусловно, будет международная часть, учитывая сложную международную обстановку. Безусловно, будет анонсирован пакет экономических реформ, связанных с развитием страны. Также будут подняты социальные вопросы, возможно, демографии, и затронута тема инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспорта и вообще инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.

10:51 Центром послания станет человек, считает депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР). При этом парламентарий хочет услышать от президента РФ о смене экономического курса. «Хотелось бы понять, что для того, чтобы человек встал в центре, нужно иметь другие доходы на душу населения, ВВП и бюджетные доходы. А этого нельзя добиться, если мы не изменим экономическую политику, не изменим отношения с ЦБ и отношения с поддержкой отечественного производителя. В общем, хотелось бы услышать о смене экономического курса», — заявил Катасонов. Читайте также: В Госдуме от Послания президента РФ ждут смены экономического курса

10:52 По мнению президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Фёдорова, в послании Федеральному собранию будут освещены вопросы предвыборной кампании Владимира Путина, а также внешней и внутренней политики. «Будут озвучены «ноу-хау» социального характера, воля к переменам, один из главных тезисов — стабильность. Более конкретные задачи ставить не будет, ранее было много сказано о некой социальной стабильности в обществе, о повышении пенсионного возраста», — заявил он.

10:53 По мнению политолога Дмитрия Гусева, в послании Владимир Путин должен подвести итоги своего шестилетнего президентского срока, в том числе сфокусироваться на теме выполнения майских указов, определить основные направления работы правительства на следующие несколько лет. Так, будет озвучена стратегическая линия развития, а также проведён анализ того, что было сделано, и определены основные векторы развития страны в условиях международных санкций и международного давления.

10:55 Основным тезисом послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию может стать тема реорганизации внутренней экономики и политики для защиты от внешней угрозы, считает публицист Анатолий Вассерман. При этом президент вряд ли уделит особое внимание «допинговым скандалам» и последним высказываниям WADA в адрес российского спорта. «Думаю, серьёзных высказываний по этому поводу не будет. Слишком много чести для WADA», — подчеркнул Вассерман.

10:58 Сам президент в начале февраля 2018 года обещал подробно сказать в послании об улучшении инвестиционного климата в России и создать стимулы для привлечения в страну научных талантов. А в декабре 2017 года президент предложил таргетировать уровень бедности, подобно тому, как Центральный банк таргетирует инфляцию.

11:01 Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о больших ожиданиях от послания президента Федеральному собранию и подчеркнул, что обозначенные в выступлении приоритеты должны задать вектор дальнейшей работы обеих палат парламента. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, изложенные в послании идеи станут ключевыми пунктами предвыборной программы Путина. При этом Песков ранее рассказал о том, что в Кремле уже обсуждают подготовку новых документов, аналогичных майским указам 2012 года. Таким образом, тезисы, высказанные Путиным во время послания, могут лечь в основу новой серии президентских указов после выборов в марте 2018 года.

11:14 В ходе послания Федеральному собранию депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») рассчитывает услышать заявления, касающиеся вопроса диверсификации оборонно-промышленного комплекса, его перевод на «гражданские рельсы» и конкретизацию ранее поставленных задач. Также, по его словам, президент затронет «то, без чего не может развиваться наша экономика и без чего не может идти ее диверсификация, — это наука и образование». Президент РФ накануне внес законопроект, который конкретизирует полномочия Российской академии наук (РАН). Читайте также: Диверсификация ОПК и вопросы экологии: чего ждут от Послания в Госдуме

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11:18 На Урале от послания президента ждут чёткого плана действий по выводу страны в лидеры мирового экономического рейтинга. А депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает, что в ближайшие пять лет мир радикально изменится и уже сейчас нужно задать вектор развития экономики страны. Также читайте: Урал от послания президента ждёт плана действий по выводу России в лидеры

11:20 Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов заявил в эфире «Первого канала»: Я жду, что президент скажет о технологическом переустройстве России, чтобы она не отстала от мировых трендов. Иной раз наши политические дрязги и разделение страны на либералов и демократов, охранителей и прочих мешают очень важным вещам, мешают развитию экономики страны, мешают ей двигаться в науке и так далее. Нам же требуются технологические прорывы. Для меня это очень важно. Майские указы многие критикуют и говорят, что они остались недовыполненными. Но в значительной степени они много что сдвинули в стране, и много что поменялось. Надо быть объективными.

11:24 Послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина будет содержать оценки того, как проходила работа по исполнению приоритетных проектов, а также поручения на будущее, заявил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев. «Большинство программ спланировано до 2025 года. Естественно, будут коррективы и в эти программы… послание президента будет с оценками того, что делалось, ну и, естественно, предложениями, поручениями по продолжению работы, в том числе по этим приоритетам», — заявил накануне Медведев.

11:24 Социолог Ольга Крыштановская в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», заявила, что от послания президента Федеральному собранию она ждёт импульса к тому, чтобы в России больше внимания уделялось частно-государственному партнёрству. По её мнению, стране необходимы инвестиции и серьезные госзаказы. Это, по мнению социолога, обеспечит экономический рост, которого «мы все ждем», и если президент скажет об этом, то вслед за этим последуют позитивные перемены. [[[picture18]]]

11:28 Депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») полагает, что в послании президента РФ пойдет речь о модернизации государственных институтов, системы образования, которые должны соответствовать запросам общества и потребностям человека. По его словам, должна быть сформирована новая национально ориентированная команда управленцев с более глубокими горизонтами планирования.

11:28 Политолог, член «Зиновьевского клуба» Тимофей Сергейцев: Мне кажется, что начиная с этого послания и далее в дискурсе президента речь будет идти о прояснении экономической стратегии государства. Последние 25 лет мы шли с верой в эффективного собственника «и в поиске его». Есть подозрения, что мы всех уже нашли и больше никого не найдем. Пора сформулировать экономическую инициативу государства. Не в смысле владения активами. Теперь, когда мы имеем целый ряд предпосылок, есть смысл поговорить о стратегии как о системе целей для экономики. Не пожеланий и обещаний, а именно целей, которых мы должны достигнуть за определенное время, потратив определенное количество ресурсов.

11:33 Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил: Внешнеполитический контур стал уже едва ли не нашей ежедневной жизнью в плане экономики, и поэтому самое главное, что многие будут ждать от послания президента, — это объяснение того, как будет жить страна в условиях новой постсанкционной экономики, то есть экономики, сложившейся поле введения санкций. Это очень непростая задача — определить формат этого экономического существования государства в условиях санкций. Мы говорим о новых майских указах. На реализацию майских указов санкции имели влияние? Безусловно. Надо понимать, что санкции будут влиять на реализацию любых социальных инициатив правительства и президента, и вопрос, как их обойти, — это главный вопрос.

11:33 В Екатеринбурге от послания президента ожидают ясности по правительству. «У меня есть серьёзные ожидания, поскольку в этом послании кандидат в президенты должен изложить свое видение стратегий, с помощью которых страна будет развиваться в условиях стагнации и крайне враждебной внешней среды. Я хотел бы услышать о реформах и о составе правительства», — сказал доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

11:38 В Государственной думе будет создана рабочая группа, которая займется вопросами реализации основных положений Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как ожидается, ее возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Создание рабочей группы обсудит Совет Думы после окончания выступления президента РФ. [[[picture13]]]

11:39 Международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Максим Юсин о предстящем послании Путина: Мне интересна тональность, в которой президент будет говорить о внешнеполитических делах, даже если не станет делать на них акцент. Как, например, он выскажется об отношениях с США, в связи с тем, что прошел уже год с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа. Как президент Путин будет затрагивать эту тему: спокойно или с ожесточением на фоне того, что происходит в Сирии, где американцы нам явно не помогают. Как будет упоминаться Украина?

11:42 Читайте также: Алтайские ожидания от послания Путина

11:47 Политолог Дмитрий Абзалов: Послание президента — это особенный и уникальный формат. Во-первых, это один из тех форматов, когда у нас собирается всё законодательное собрание в одном месте. Во-вторых, послание обязательно к исполнению — фактически оно выражается в поручениях Кабинету министров. Уникальность этого послания будет в том, что оно будет шире. Если мы хотим долгосрочную и серьёзную работу, то нам необходим горизонт планирования дальше, чем на год. На какой рынок труда через пять лет попадут люди, сегодня поступившие в университет? Какой будет ипотека? Как изменятся цены на недвижимость? Долгосрочное планирование — это очень большой прорыв. Можно, конечно, всё валить на текущую конъюнктуру. Но ответственные страны берут на себя ответственность за те годы, которые будут впереди. Несмотря на санкции, Восточную Гуту и так далее.

11:48 Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») ожидает, что в послании президентом РФ будет дана оценка международной обстановке и состоянию страны в преддверии выборов, которые намечены на 18 марта 2018 года.

11:52 Ожиданий от послания президента очень много, отметил депутат Госдумы Виктор Карамышев («Единая Россия»). «В первую очередь они связаны с поиском решений проблем, возникших в международных отношениях», — сказал депутат. Он уверен, что президент РФ в ходе послания расскажет, «как нам отстаивать позиции России и добиваться взаимопонимания с партнерами». Также, по словам парламентария, «очень хотелось бы услышать, что будет дальше происходить в социальной сфере». "Кроме того, мы много говорим о цифровой экономике, о цифровом управлении, мы должны быть к этому готовы и двигаться вперед, совершенствовать нашу законодательную базу», — заявил Карамышев.

11:55 Для главы Татарии Рустама Минниханова нынешнее послание президента РФ совмещено с личным праздником — сегодня он празднует свой 61-й день рождения. Регион традиционно ждёт его селфи с мероприятия в «Манеже».

11:56 В обсуждении в рамках передачи «Время покажет» принял участие и политолог Геворг Мирзаян: Все преподаватели, к которым отношусь и я, надеемся, что Путин отменит ЕГЭ, но мечтать не вредно. Да, общество, безусловно, готово к переменам. Это общество, которое пережило несколько лет санкций и сплотилось, и Путин будет говорить о необходимости дальнейшего единства нашего народа, чтобы ни внутриполитические, ни внешнеполитические вопросы не вносили раздрай в общество. Но в то же время он будет говорить об укреплении гражданского общества, которое складывается у нас в стране. Гражданское общество — это не только то общество, которое любит страну и всячески это демонстрирует, а это общество, которое готово нести ответственность за то, что происходит в стране, и участвовать в процессе управления ею. Через выборы, через инициативы на низовом уровне. Этого не хватало нам последние 10 лет.

11:56 Перед посланием президента депутаты Госдумы делятся своими впечатлениями. «На экране мелькают достижения России за последние 15 лет», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). «Само послание накануне выборов — есть исключительно политтехнологический ход. С точки зрения здравого смысла обращаться с программным заявлением тому, кто еще не избран, странно. Поэтому послание — публичное представление своей предвыборной программы», — полагает парламентарий.

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11:57 Губернатор Оренбургской области Юрий Берг называет послание президента программой действия. В нём глава государства «определит векторы развития страны на ближайшую перспективу», говорит Берг.

11:58 В 2018 году ожидается рекордное число гостей — приглашены более 1 тыс. человек.

12:01 Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию расскажет о том, как РФ может выйти на уровень передовых стран мира в вопросе экономики, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Я думаю, что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы наша страна осуществила мощный рывок вперёд. Для этого есть заделы — кадровые, интеллектуальные, образовательные и научные в тех сферах, которые сегодня определяют качество развития экономики», — уверен Аксаков.

12:01 Все на местах.

12:01 Владимир Путин появляется в зале. [[[picture17]]]

12:02 Он поблагодарил собравшихся.

12:02 Путин отметил, что сегодняшнее послание носит особый характер.

12:03 Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и само время, в котором мы живём. «Именно в такие поворотные моменты Россия не раз показывала способность к развитию», — заявил президент.

12:03 По его словам, Россия справилась с абсолютно новыми и сложными социальными и экономическими вызовами страны и утвердилась как демократическое общество на самостоятельном пути.

12:04 Удалось добиться стабильности «во всех сферах жизни», что особенно важно для такой разнообразной федеративной страны, как Россия, заявил президент.

12:05 «В основе всего — сбережение народа России», — подчеркнул Путин.

12:06 Несмотря на то, что Россия одна из мощнейших стран с большим военным потенциалом, пока что в России наблюдаются проблемы в социально-экономической сфере — но эти недостатки будут преодолены. Зал отреагировал аплодисментами.

12:08 Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб вызова требует такого же ответа. «Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву», — пообещал Путин.

12:08 Чтобы динамично развиваться, Россия должна «расширить пространство свободы», укреплять структуры самоуправления и демократии, подчеркнул президент.

12:08 «Необходимо отсечь всё, что мешает нашему движению и раскрыть людям свой потенциал»

12:09 По словам Путина, отставание — главная угроза и враг России: «Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться».

12:10 Он сравнил отставание с деструктивной болезнью, которую организм поначалу не ощущает.

12:10 Парламентарии делятся своими впечатлениями. «На рубеже. Программа действий. Определение вектора развития на десятилетие вперёд. Масштаб! Многое необычно. Манеж. Много гостей», — отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

12:11 «Мы должны решить одну из ключевых задач на ближайшее десятилетие — уверенный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое сократить уровень бедности».

12:12 Путин подчеркнул, что курс на расширение адресного характера социальной помощи нужно продолжить.

12:13 Президент отметил, что России удалось сгладить последствия двух демографических провалов, но потери 1990-х дают о себе знать — «малочисленное поколение 1990-х годов».

12:13 «Наша демографическая политика доказала свою результативность, и мы продолжили её», — заявил Путин.

12:16 Парламентарии в соцсетях фиксируют главные, по их мнению, тезисы послания президента РФ. Так, депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия») отметила следующее: «Будущее страны будет определяться готовностью к технологическому рывку. Отставание в этом вопросе — главный враг. Для этого необходимо существенно расширить пространство свободы во всех сферах».

12:18 "Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их индексацию выше темпов инфляции». Он подчеркнул, что разрыв между пенсией и заработной платой до пенсии должен сокращаться.

12:18 Путин указал, что в России нужно создать современную среду для жизни. «У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры — во Владивостоке, Казани и Сочи».

12:19 Он предложил масштабную программу пространственного развития России, включая города и другие населённые пункты, и удвоить на эти цели выделяемые средства на ближайшие шесть лет. Похоже, критика мегаполисов — ответ на проект Собянина о концентрации населения в мегаполисах. [[[picture14]]]

12:19 Путин отметил, что эта программа связана с развитием и здравоохранения, и социальной сферы, поэтому потребуется рост расходов и на них.

12:20 Развитие городской среды и внедрение передовых идей позволит снизить стоимость ЖКХ и сделать систему прозрачнее. Но многое будет зависеть от способности муниципальных властей реагировать на инновации.

12:20 «Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны».

12:20 Парламентарии в соцсетях делятся впечатлениями от послания. «Владимир Путин выступает с ежегодным президентским посланием в ином формате. Расширенная аудитория, новые смыслы. Это слово к народу», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

12:20 Жизнь России не может сосредоточиться лишь в нескольких мегаполисах, указал президент.

12:21 Президент отметил, что будущее новое правительство должно будет подготовить программу повышения качества жизни старшего поколения, а Россия должна добиться того, чтобы ВВП на душу населения увеличился в полтора раза. Путин заявил, что он уверен в выполнимости этой задачи. Кроме того, по его словам, важнейший базовый показатель — это продолжительность жизни. «Напомню, что в 2000 году в РФ продолжительность жизни была немногим более 65 лет, а у мужчин не более 60, — заявил Путин. — Это трагически мало». По его словам, следует стремиться к тому, чтобы Россия вошла в список стран 80+, то есть стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это такие страны, как Япония и Германия.

12:23 Проблема жилья тянется из десятилетия в десятилетие. «Мы можем и должны это сделать. В 2017 году 3 млн семей улучшили свои условия. Теперь нам необходимо стабильно — впервые в истории современной России — когда ежегодно не менее 5 млн семей улучшают свои условия», — заявил президент.

12:23 Он указал, что это будет крайне сложная, но решаемая задача.

12:23 Рост доходов граждан, снижение ставок ипотечного кредитования и увеличение предложения на жилищном рынке станут инструментами решения этой проблемы.

12:23 Глава государства также уточнил, что власть будет особое внимание уделять развитию сельских территорий. Президент напомнил, что российский агропромышленный комплекс стал глобально конкурентной отраслью. Такой же, по словам Путина, должна стать жизнь людей, которые обеспечили этот успех.

12:24 Он напомнил, что в 2001 году было дано 4 тыс. ипотечных кредитов, а ставка доходила до 30%, в том числе в валюте. В то же время в 2017 году выдано более 1 млн ипотечных кредитов, а ставка стала ниже 10%. «В целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7−8%. мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно до 7% — это уж точно».

12:25 Парламентарии в соцсетях делятся впечатлениями от послания. «Президент заявил, что в основе развития лежит сбережение народа и благополучие граждан. После революций и войн ХХ века, после лихих 90-x и вызванной ими демографической пропасти сохранение, преумножение и развитие народа — единственный путь к тому, чтобы Россия оставалась собой, великой самобытной страной. И прорыв именно на этом направлении сегодня необходим, при всем великом терпении и самоотверженности народа России», — написал депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

12:26 Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надёжно защищены. Нужно переходить на проектное финансирование, чтобы граждане не брали на себя риски.

12:27 «Когда некоторые сидящие здесь коллеги убеждали нас и меня ввести рыночную стоимость вычисления налога… оказалось в реальности, что кадастровая стоимость на деле часто превышает рыночную. Мы так не договаривались, и люди этого не ожидали», — указал Путин.

12:27 В любом случае кадастровая стоимость не должна превышать рыночную. И решения необходимо принять максимально быстро — в первом полугодии 2018-го.

12:28 Открытие Крымского моста даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья.

12:29 Владимир Путин рассказал, что сегодня в РФ ежегодно строят более 80 млн кв. метров жилья. По мнению главы государства, нужно взять новую высоту и стремиться к тому, чтобы строить в год 120 млн квадратных метров жилья. Цель, по словам Путина, амбициозная, но если иметь в виду новые технологии и опыт, который появился у строительных компаний, она вполне достижима.

12:30 В предстоящие 6 лет необходимо удвоить расходы на обустройство дорог в России и их строительство: «Направить на эти цели более 11 трлн рублей из всех источников». Уже идёт строительство автодороги, которая станет важной частью коридора «Европа — АТР». Китай уже свою часть работы выполнил, и их участок эксплуатируется. «За шесть лет до 180 млн тонн возрастёт пропускная способность БАМа и Транссиба».

12:30 Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился видео с Послания

12:31 Кроме того, Владимир Путин призвал к тому, чтобы «прошить Россию современными коммуникациями». Он напомнил, что скоро откроется автомобильное движение по Крымскому мосту. Это, по словам Путина, даст импульс к развитию Крыма и Причерноморья. Президент также призвал привести в порядок региональные и местные дороги. Если федеральные трассы уже привели в порядок, то «местные никуда не годятся». «Состояние дорог должно быть в центре внимание местных властей», — заявил Путин и подчеркнул необходимость удвоить расходы на строительство и обустройство дорог.

12:31 Контейнерные перевозки должны возрасти в 4 раза. В 1990 году 600 млн тонн была мощность портов. В начале 2000-х их мощность составляла 300 млн тонн. За 17 лет она была увеличена в три раза — в прошлом году она преодолела отметку 1 млрд тонн, рассказал президент.

12:32 «Ключом к развитию русской Арктики станет Северный морской путь».

12:32 В 2020 году возрастёт в 10 раз его грузооборот. Инвестиции на Дальний Восток возрастут, будут созданы все условия, чтобы население этих регионов увеличилось. Уже началось развитие индустриальных проектов в Арктике. Укрепляется навигационная и военная инфраструктура в регионе — а Арктический флот «остаётся и будет» самым мощным в мире, пообещал он.

12:36 С помощью современных технологий люди смогут создавать в цифровом пространстве научные и волонтёрские команды, проектные группы и компании, указал Путин. «Это будет колоссальный прорывной ресурс». По его словам, важнейшая задача — доступность качественной медицинской помощи. В 2019—2024 гг. на развитие этой сферы понадобится направлять более 4% ВВП: «Но стремиться нужно к 5%».

12:37 В абсолютном выражении это означает, что общие объёмы расходов должны вырасти вдвое, подчеркнул Путин. «При этом нужно найти дополнительные источники финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост».

12:37 Он поблагодарил врачей и фельдшеров за их непростой труд и отметил, что эти люди должны получать достойную заработную плату.

12:38 Многое было сделано в ходе исполнения майских указов 2012 года. «Если бы их не было, не было бы тех результатов, что мы имеем сегодня», — заявил Путин, хотя и признал, что были и определённые недостатки в их выполнении. Заработная плата должна расти вместе с квалификацией работников.

12:39 Путин попросил ОНФ быть в контакте с гражданами, чтобы быть в курсе ситуации на местах в сфере здравоохранения.

12:39 Нужно создать «единый цифровой контур», чтобы каждый человек мог получать оперативно всю доступную помощь.

12:44 Онкологические заболевания должны быть снижены. «Предлагаю организовать специальную программу для борьбы с ними. Провести модернизацию онкоцентров, привлечь научное сообщество», — заявил Путин. По всем ключевым показателям, которые демонстрируют результативность онкопомощи, «мы должны выйти на самый высокий уровень». По его словам, для сбережения здоровья людей усилий медицины недостаточно — нужно создать и высокие стандарты экологического благополучия.

12:45 Миллионы людей вынуждены пить некачественную воду.

12:45 Владимир Путин, говоря о проблемах экологии, упомянул про «чёрный снег», который выпадает в Красноярске. Таким образом, президент ещё раз обратил внимание на экологические проблемы этого сибирского города-миллионника. 7 февраля он побывал в Красноярске, где провел совещание по экологическим вопросам. Байкал (Бурятия и Иркутская область) и Телецкое озеро (Республика Алтай) — также в центре внимания президента.

12:45 С 2021 года все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды должны перейти на новые нормы. «Отступать дальше некуда, никаких переносов больше не будет». Откроется 24 новых заповедника и нацпарка — они станут доступными для экологического туризма.

12:46 2018 год объявлен Годом добровольца, и он начался с закона, который обязывает все уровни власти оказывать содействие волонтёрам, указал Путин. «Гражданская активность делают нас единым народом, способным к достижению больших целей».

12:46 В бурный век технологических перемен необходимо сохранить культурную идентичность. «Предлагаю запустить программу в регионах культурно-образовательных музейных комплексов… Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи и людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке», — заявил Путин.

12:46 Дети в школьных сочинения очень много мечтают о будущем России. «В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать на вызовы времени».

12:47 В числе прочего глава государства призвал к модернизации всей магистральной инфраструктуры страны. Кроме того, он констатировал, что нужно учитывать глобальные изменения, которые позволят активнее использовать беспилотный транспорт и организовать логистику с помощью искусственного интеллекта. Обновление же отечественной энергетики в будущем должно привлечь около 1,5 трлн частных инвестиций. На цифровой режим должна перейти электроэнергетика. Также президент пообещал гражданам РФ обеспечить их качественным и доступным интернетом.

12:47 Президент раскритиковал перегибы, которые были допущены при проведении так называемой оптимизации здравоохранения. Путин отметил, что «стали закрыть медпункты в селах», а людей оставили без медпомощи. Это, по словам Путина, недопустимо. Проводники такой политики, по словам президента, забыли о равных возможностях и справедливости. Также глава государства отметил, что для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, нужно организовать мобильные медкомплексы, представляющие собой автомобили с повышенной проходимостью со всем диагностическим оборудованием.

12:48 Президент рассказал, что сегодня в РФ выявлено более 22 тыс. свалок. «Надо решить эту проблему», — заявил Владимир Путин. — В первую очередь рекультивировать свалки в черте городов и повысить качество питьевой воды». Глава государства заявил, что в РФ в некоторых населенных пунктах ее до сих пор подают по часам. Для решения проблем на этом фронте президент призвал использовать технологии, которыми располагает российский ВПК.

12:49 В России нужно выстроить современную профориентацию. Научные коллективы и университеты должны сотрудничать со школами. Проект ранней профориентации школьников должен быть вскоре запущен, подчеркнул Путин. В этом году будет выделен 1 млрд рублей на эту инициативу.

12:49 Нужно развивать движение наставничества, указал Путин. Знание — важнейшее конкурентное преимущество и ключ к прорыву в качестве жизни. Нужно снять с помощью законов все барьеры для применения робототехники, электронной торговли, технологий big data

12:50 В России есть все возможности, чтобы внедрить сети передачи данных, формировать собственные цифровые платформы, которые будут совместимы с глобальным информационным пространством. Это будет важно в том числе для учёта прав собственности и финансовых транзакций и повлияет на самые разные сферы экономики. «Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании и создать основу для стартапов», — указал Путин. [[[picture9]]]

12:52 Это включает защиту интеллектуальной помощи, благоприятный налоговый климат. При этом Путин подчеркнул, что Россия должна опираться на ключевые достижения российской науки. Он похвалил РАН за ряд новейших разработок.

12:53 Владимир Путин обратил внимание Федерального собрания на то, что российские дети мечтают о России, устремленной в будущее. «В школьных сочинениях об этом много искренних слов», — рассказал Путин и заметил, что российская начальная одна из самых сильных в мире. Президент призвал к тому, чтобы современное качественное образование стало доступно для каждого ребенка, и заявил, что нужно переходить к новым индивидуальным технологиям обучения, к творческому поиску и приучать детей работать в команде. Кроме того, он сказал о необходимости выстроить открытую систему отбора и подготовки управленческих кадров. «От них зависит атмосфера в школах», — заметил Путин.

12:54 Российская молодёжь уже доказывает своё лидерство в науках и других сферах, указывает Путин. В 12-й раз российские молодые программисты стали сильнейшими в мире, напомнил он.

12:54 «Мы должны организовать центры опережающей профессиональной переподготовки для уже работающих граждан», — заявил президент. Талантливая молодёжь из других стран должна приезжать в российские университеты, и при этом мотивировать нашу высококвалифицированную молодёжь оставаться в России.

12:55 «Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране, — на молодых, образованных людях. Им нужно создать упрощённую схему получения гражданства в России»

12:55 Для обеспечения прорывного развития всей социальной сферы понадобится направить дополнительные финансовые ресурсы. «За счёт чего? Прежде всего нужно чётко выстроить приоритеты и повысить эффективность госрасходов, чаще привлекать частные ресурсы».

12:56 Путин отметил, что нужно разработать новые налоговые льготы.

12:57 В Госдуме приветствуют предложение президента развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. Для этого Владимир Путин поручил как минимум удвоить расходы на их развитие в ближайшие шесть лет. «Удвоение объема средств, направляемых на развитие российских городов и поселений, — это нужный и давно ожидаемый шаг. Необходимость таких мер высказывалась практически всем муниципальным сообществом», — отметил депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»).

12:57 Владимир Путин пообещал, что российская исследовательская инфраструктура будет одной из самых эффективных в мире, что позволит достичь больших успехов в создании новых лекарств, новых материалов и микроэлектроники. Амбициозные научные проекты, по словам главы государства, будут притягивать ученых из других стран, а потому нужно оперативно сформировать правовую основу для работы исследовательских коллективов из других стран. «Важно нацелиться на реализацию крупных междисциплинарных проектов, например в геномных исследованиях», — заявил Путин. По его словам, это обеспечит успехи в диагностике заболеваний и в борьбе с заболеваниями. Кроме того, Путин призвал закрепить превосходство российской математической школы, важной для цифровой экономики.

12:58 Рассчитаю на поддержку со стороны ЦБ РФ, что, реализуя свои меры, он будет работать в контакте с правительством и общей цели повышения темпов экономического роста, заметил президент.

12:59 Для наращивания конкурентоспособности страны нужно повышать производительность труда на новой технологической и кадровой основе. «Здесь мы ещё заметно отстаём»

12:59 Нужно, чтобы на средних и крупных предприятиях производительность росла не ниже 5% в год — это позволит выйти на передовые рубежи.

13:00 Президент отметил, что повышение потребительского спроса — драйвер экономического роста.

13:00 Инвестиции — ставили задачу довести уровень до 25% от ВВП. Но эта задача не решена. «Инвестиции должны пройти на технологическое обновление производств», — указал президент.

13:01 Каждое второе предприятие в течение года должно осуществлять технологическое обновление. Только тогда будет заметно обновление в масштабах страны.

13:01 В послании президента РФ Казань в качестве примера прозвучала трижды — как имеющая успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры, как пример по инновационным центрам и математическим центрам. На это казанские телеграм-каналы отозвались шуткой, что «Минниханову впору сверлить на пиджаке дырку для нового ордена». Напомним, ровно год назад, 1 марта 2017 года, Владимир Путин своим указом наградил Рустама Минниханова орденом Александра Невского. Читайте также: Успешный опыт обновления городской среды: Путин привёл Казань в пример

13:01 Занятость с 16 до 25 млн человек должна возрасти в сфере малого бизнеса.

13:01 6,5% ставка для малого бизнеса — такой инструмент поддержки должен быть пролонгирован и более доступен для предпринимателей.

13:01 В течение шести лет мы должны удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта.

13:02 Экспорт машиностроения нужно довести до 50 млрд, и до 100 млрд экспорт услуг, образования, медицины.

13:03 Владимир Путин заявил, что России необходима экономика с темпами роста выше мировых. Это, по его словам, базовое условие для прорыва в решении целого ряда вопросов. Это должно стать ключевым ориентиром. Президент напомнил Федеральному собранию, что в РФ снизилась зависимость экономики от колебаний цен на энергоносители и выросли золотовалютные резервы. Инфляция, как заметил Путин, находится на рекордно низком уровне, и это, по его словам, дает дополнительные возможности для развития. Президент напомнил, что в 2015 году инфляция составляла почти 13%. «Сегодня в России сформирована новая макроэкономическая реальность», — констатировал Путин. — Для граждан это условие для роста реальных доходов. Для бизнеса — предсказуемость в работе и дешевый кредит. Наконец, это позволяет привлекать инвестиции в крупные проекты». [[[picture12]]]

13:04 Провести переоценку кадастровой стоимости для расчета налога на имущества в течение первой половины 2018 года не удастся — слишком короткий срок, считает директор института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Вадим Засько. «Проблема есть, хоть и нельзя сказать, что она грандиозная. Но исправить в такие короткие сроки ее нельзя, потому что законом закреплено, что переоценка кадастровой стоимости проводится раз в пять лет. Вряд ли это удастся сделать в первое полугодие 2018 года», — опасается эксперт. Читайте также: Провести переоценку кадастровой стоимости «быстро не удастся»

13:05 Чтобы экономика работала в полную силу, нужно кардинально улучшить деловой климат, указал Путин. «Доля государства в экономике должна снижаться».

13:05 В результате оздоровления банковской системы под контроль перешёл ряд финансовых активов. «Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать».

13:06 Путин указал, что нужно пресекать влияние недобросовестных чиновников и силовиков на бизнес.

13:06 «Прошу рабочую группу по анализу правоприменительной практики предпринимательства подготовить конкретные предложения — с кондачка такие вопросы не решаются, но их обязательно нужно вынести, и сделать это как можно быстрее».

13:07 При этом нормы уголовного права должны действовать жёстко в случае посягания на собственность граждан, рейдерских захватов и разворовывания бюджетных средств.

13:07 «Число разных проверок формально вроде бы снижается, но на встречах с бизнесом мы слышим, что качественно ничего не происходит. Присутствие контролёров должно стать исключением».

13:07 Система контроля и надзора в ближайшие годы должна перейти на рискоориентированный подход.

13:08 Нужно стимулировать переход на цифровые сервисы, освобождать и упрощать отчётность тем, кто их активно использует.

13:08 «Это рутина на первый взгляд, но она не позволяет двигаться вперёд. Нужно зачистить это пространство».

13:09 Владимир Путин констатировал, что по сравнению с 2000 годом резко снизилась зависимость России от импортного продовольствия. Теперь, по его мнению, нужно следует сделать следующий шаг и повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком и овощами. Развитие АПК, по словам президента, связано с крупным товарным производством, но власть должна поддержать и фермеров, а также развивать сельхозкооперацию. Путин поблагодарил работников АПК за рекордный урожай и напомнил, что сейчас РФ регулярно выходит на ежегодные урожаи за 100 млн тонн. Но есть и обратная сторона. По словам Путина, возникли проблемы с хранением и транспортировкой. Для решения этих проблем предусмотрены льготные тарифы на перевозку зерна. Кроме того, он призвал предусмотреть покупку сельхозпродукции в регионах, удаленных от портов, и помочь тем, кто хочет заниматься переработкой на месте.

13:11 Путин подчеркнул, что для всех, кто хочет работать и служить Отечеству, Россия всегда будет страной возможностей. [[[picture15]]]

13:12 «В этом залог нашего уверенного движения вперёд. Все проекты, о которых я говорил сегодня… всё это призвано работать на одно — стратегическую задачу прорывного развития России».

13:13 При этом, однако, нельзя забывать о безопасности. «Сирийская операция показала возросшие возможности сил России», — указал президент.

13:14 Оснащённость современным оружием возросла в 3,7 раза. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет. И более 300 новых образцов военной техники.

13:14 «Всей стране, всему миру известны названия наших новейших самолётов, подводных лодок, систем ПВО… всё это новейшее высокотехнологичное оружие». Он отметил, что по всей границе восстановлен радиолокационный контроль — были «большие дырки» после развала СССР.

13:15 Укомплектованность вооружённых сил возросла с 70% до 95−100%.

13:15 Время получения жилья военными сокращено в шесть раз.

13:16 Владимир Путин пообещал со стороны государства поддержать российских бизнесменов, но и отметил, что рассчитывает на то, что бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, а уважение к предпринимательскому труду будет расти. Глава государства призвал сделать понятной систему взаимодействия между государством и обществом и напомнил о развернутой в стране сети МФЦ, работающих по принципу одного окна. Цифровизация системы госуправления — это, по словам президента, мощный фактор противодействия коррупции, и Путин выразил уверенность, что подавляющее число людей, работающих в системе госуправления, порядочные. По мнению Путина, нужно обеспечить продвижение современных кадров на госслужбе и в бизнесе и во всех остальных сферах.

13:18 Глава Тувы Шолбан Кара-оол выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото тувинской делегации, присутствующей на оглашении Послания. Фотографии он сопроводил небольшим комментарием: «Послание очень предметно и «прошито» инициативами сохранения страны и народа на всей территории страны». [[[picture10]]] [[[picture11]]]

13:24 Все договорённости в рамках СНВ-3 постепенно обесцениваются. «Если мы ничего не будем делать, наш ядерный потенциал будет весь перехватываться, вот и всё». Американская машина заработала — конвейер пошёл. Система ПРО на Аляске и в Калифорнии уже действует, создана уже в Румынии и завершается развёртывание в Польше. «Ничего здесь не преувеличиваю — работа идёт сегодня полным ходом. А что же сделали мы, кроме протестов и предупреждений? Чем ответила Россия? Все эти годы после одностороннего выхода США по ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой и вооружениями».

13:25 Система ПРО США создана для борьбы со стратегическими ракетами по баллистической траектории — Россия разрабатывает класс ракет, которые не подпадают под противодействие этими силами. При этом их себестоимость невысока, подчеркнул президент.

13:25 «Возможности ракеты «Сармат» при весе 200 тонн имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват средствами ПРО», — привёл пример Путин. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок позволяют применять ракеты в любых условиях обстановки, подчеркнул президент.

13:26 На экране показывают видеоролик, демонстрирующий запуск ракеты.

13:26 Путин сравнивает ракету с «Воеводой». В этот раз ограничений по дальности практически нет — может атаковать цели как через Северный, так и Южный полюс.

13:27 «Современные системы ПРО ему не помеха», — заявил Путин.

13:27 Однако в России продолжается разработка ракет, которые не используют баллистические траектории полёта к цели. В дальнейшем пойдёт речь именно о таком оружии — и текущие системы ПРО против них будут бесполезны.

13:27 Рассказал также о разработке новой низколетящей крылатой ракеты с ядерной боевой частью — она будет неуязвимой и в десятки раз эффективнее «Томагавка». Речь идёт о переходе к «принципиально новому типу вооружений».

13:28 Вновь показывают видео — теперь уже с запуском крылатой ракеты.

13:29 На Урале ждут оживления строительства жилья и дорог. Одним из проектов является высокоскоростная магистраль Челябинск — Екатеринбург — часть транспортного коридора Москва — Пекин. Подробнее: После послания Путина на Урале ждут оживления строительства

13:29 Упростить налоговую отчетность для бизнеса, который использует контрольно-кассовую технику, можно будет уже в 2019 году, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. «Это логично, мы же уже первый шаг сделали, поставили уже порядка 2 млн ККТ. Они уже бумажные чеки не обязаны хранить. Дальше речь идет о том, чтобы касса сама формировала отчетность и передавала в налоговую», — отметил Калинин. Президент РФ ранее уже поставил задачу сделать так, чтобы для тех малых предприятий, у которых установлено современное средство контроля платежей, система должна автоматически оформлять отчетность и отправлять ее в ФНС. «В таком случае бухгалтер маленькому предприятию уже не нужен. В рамках реформы налоговой системы 2019 года это вполне можно сделать», — считает Калинин.

13:30 Президент напомнил, что еще в 2000 году США поставили перед РФ вопрос о выходе из договора о ПРО. РФ, по словам Путина, была категорически против и исходила из того, что этот договор был краеугольным камнем системы международной безопасности. «Данное соглашение создавало атмосферу доверия, но и гарантировало от применения одной из сторон ядерного оружия, — пояснил Путин. — Делало агрессора уязвимым. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора». При этом Путин заметил, что РФ еще долго пыталась наладить конструктивный диалог с США и надеялась на компромисс, но все ее предложения были отклонены. Тогда, по словам Путина, РФ заявила, что для обеспечения собственной безопасности РФ будет совершенствовать современные ударные комплексы. Развивая эту мысль, Путин напомнил, что Россия после распада СССР утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 39% промышленного потенциала и 46,6% военного потенциала. По словам Путина, после распада СССР техника устаревала, сами ВС были в плачевном состоянии, а на Кавказе шла война. По словам Путина, звучали вопросы о том, в состоянии ли РФ вообще обслуживать своё ядерное оружие, доставшееся ей после развала СССР. И партнеры РФ, по словам Путина, должно быть, решили, что нет смысла считаться с мнением России и надо добиваться одностороннего преимущества и диктовать условия. «Такую позицию можно понять, — заявил Путин. — Мы сами в этом виноваты». Кроме того, он уточнил, что все эти годы после выхода США из договора РФ пыталась вернуть США к диалогу и достигла некоторых успехов. Так, в 2010 году был договор подписан СНВ-3 о мерах по ограничению стратегических вооружений.

13:30 «Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь появится. Но за это время наши ребята ещё что-нибудь придумают», — заметил Путин, комментируя видео.

13:32 Видим, что следующие шесть лет в России будут посвящены прорывному развитию экономики страны, глобальным технологическим изменениям, цель которых — качественное улучшение жизни граждан, заявил депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»). «Для всего работающего населения страны важно, что президент фактически транслировал идеи профсоюзов, причем в нашей, профсоюзной, терминологии: устойчивый рост доходов граждан, создание современных рабочих мест с достойной заработной платой, сокращение разрыва между размером пенсии и заработной платы, это все — ключевые лозунги профсоюзов. Язык послания — это практически язык профсоюзов», — отметил он.

13:34 Важнейшим этапом разработки современного вооружения стало создание гиперзвукового авиационного комплекса — его испытания успешно завершены.

13:34 С 1 декабря 2017 года он приступил к несению опытно-боевого дежурства в ЮФО.

13:36 «Ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью (быстрее звука в 10 раз), осуществляют маневрирование на всех этапах полёта, что позволит преодолевать существующие и перспективные ПРО». Эту систему назвали «Кинжал». Вновь запустили видео с изображением её возможностей.

13:36 Президент РФ поставил много важных задач, которые станут основой для законотворческой деятельности и поручений правительству, отметил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»). Одна из них — увеличить среднюю продолжительность жизни россиян с нынешних 73 лет до 80 лет. «В первую очередь, конечно, необходимо совершенствовать качество и доступность медицинских услуг, и в первую очередь на селе. В ходе оптимизации здравоохранения прошлых лет в стране было закрыто множество медучреждений. В том числе там, где им не было альтернативы. Поэтому сейчас необходимо срочно восстанавливать медицину шаговой доступности, открывать амбулатории и ФАПы, оснащать их современной техникой и оборудованием, решать задачи кадрового обеспечения отрасли, заниматься профилактикой заболеваний и пропагандированием моды на здоровый образ жизни», — сказал Огуль. Начинать эту работу нужно со школьной скамьи, чтобы сформировать у наших детей правильные привычки, отметил он.

13:37 «И это ещё не всё, что я скажу сегодня…» — продолжил президент, выступающий более полутора часов с посланием. В зале засмеялись и аплодировали.

13:37 Ещё одна тема — планирующие крылатые блоки, испытание которых уже успешно завершено. «Мы неоднократно говорили нашим партнёрам о том, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз в связи с развёртыванием ПРО США», — заявил Путин.

13:38 Он процитировал свои слова 2004 года после испытания системы — о том, что «в недалёком будущем будут поставлены ракетные комплексы, которые способны поражать цели с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью».

13:39 «Конечно, каждое слово имеет значение — речь шла об обходе рубежей перехватов. Для чего мы это говорили? Мы не делали тайны из наших планов, чтобы побудить партнёров к переговорам. Это был 2004 год. Удивительно, но с какими проблемами мы ни сталкивались, мы оставались ядерной державой. Но нас никто не слушал, никто не хотел с нами разговаривать! Послушайте сейчас», — заявил Путин.

13:40 В зале аплодируют стоя.

13:40 Путин подчеркнул, что крылатый блок «абсолютно неуязвим» против любых средств ПРО. Президент перечисляет множество технических нюансов конструкции ракет и сопровождает описание красочными аллегориями.

13:42 Продемонстрировав Федеральному собранию специфику нового российского ракетного вооружения, президент констатировал, что аналогов этому пока нигде нет. Также он рассказал о российских беспилотных подводных аппаратах, которые способны двигаться на очень большой глубине и преодолевать межконтинентальные расстояния. Они, по словам президента, быстрее подводных лодок и надводных кораблей. «Это просто фантастика», — признался Путин. Эти аппараты, по его словам, обладают низкой шумностью и практически неуязвимы, так как средств, которые могут им противостоять, нет. Оснастить такие подводные аппараты можно как обычными, так и ядерными боеприпасами, и они могут поражать авианосцы и береговую инфраструктуру. Также, по словам Путина, уже завершен цикл испытаний инновационной ядерной установки для оснащения таких аппаратов. Кроме того, Путин показал ФС видеоролик, на котором было показано, как функционируют эти подводные аппараты, как с них запускаются ракеты, обходящие препятствия и поражающие удаленные цели. Названия оным аппаратам, по словам президента, пока не выбраны. «Ждем предложений!» — заявил Путин и перешел к теме гиперзвукового оружия, обладание которые дает огромные преимущества. У России такое оружие есть. Его могущество, по словам Путина, может быть огромным, а скорость делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО. «Ракеты их просто не догоняют, — заявил Путин. — Ведущие армии мира стремятся обладать таким оружием».

13:42 Ускоренное развитие инфраструктурного комплекса во всех без исключения регионах России особенно актуально для субъектов РФ в СФО, ДФО и Арктической зоны, заявил депутат Госдумы Виктор Зубарев («Единая Россия»). По его словам, задача, связанная с ростом грузооборота на Северном морском пути в десять раз к 2024 году — до 80 миллионов тонн, потребует применения самых передовых, инновационных технологий. «Фактически мы создадим новые маршруты мирового значения», — сказал он. Еще одна задача — увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 1,5 раза с ростом контейнерных перевозок в четыре раза. «Тем самым мы построим крупнейший транспортный коридор из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в государства Европейского союза. Россия займет ключевое место в мировых транспортных потоках. И здесь стоит напомнить и о проекте строительства новой железнодорожной магистрали с запада Китая через регионы Сибири с выходом на Транссиб, которая позволит увеличить объемы российского экспорта в КНР и соседние страны», — сказал Зубарев.

13:43 Некоторые присутствующие в зале практически пребывают в эйфории… [[[picture16]]]

13:43 Президент уделил большое внимание теме военной безопасности РФ.

13:46 «Ростовская область в части развития культурной жизни опережает многие субъекты РФ, в этом смысле наш регион не только административный центр федерального округа, но и его культурная столица. При этом всегда есть точки роста, и важно при выстраивании такой сети по всей России по примеру с аэропортом «Платов», стать культурным «хабом» Юга России. В нашем регионе создан хороший фундамент для возникновения подобного центра, важно, чтобы он имел свою, региональную специфику. Донской край обладает богатым культурным наследием в самых разных сферах, в том числе в сфере народной культуры. Наряду с театрами, музеями и выставками важно развивать и эту часть», — так прокомментировал тезисы послания президента РФ директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

13:46 Путин поблагодарил инженеров и конструкторов: «Будут и награды, и почётные звания. Но я знаю — со многими встречался лично — что работаете не ради награды… и сердечно благодарю вас за ваш труд и его результаты. Они так нужны нашей Родине сегодня!»

13:46 Парламентарии в соцсетях делятся впечатлениями от послания президента РФ. «Всех впечатлило видео с возможностями нового ракетного комплекса «Сармат», у которого практически нет ограничений по дальности и который успешно преодолевает современные системы ПРО. Он придет на смену комплексу «Воевода». А дальше продемонстрировали безграничный оборонный потенциал крылатых ракет неограниченной дальности — ничего подобного в мире пока нет», — написала депутат Госдумы Ольга Баталина (Единая Россия»).

13:47 В основе всех перспективных военных разработок лежат выдающиеся достижения, которые будут также использоваться и в гражданских производствах.

13:47 «Такое уникальное сложнейшее оружие может разрабатываться только государством с высочайшим уровнем фундаментальной науки и образования. И вы видите, что всеми этими ресурсами Россия располагает», — отметил Путин.

13:47 По его словам, уверенное развитие России будет всегда надёжно защищено.

13:48 Главный посыл президента — действительно агрессивная социальная политика, так прокомментировал ИА REGNUM воронежский политолог, доктор политических наук Александр Слинько основные тезисы Послания президента РФ, которое Владимир Путин огласил 1 марта. «Это действительно определенный рубеж. Экономическая и социальная ситуация стабилизировалась, а развитие Вооруженных Сил показало, что у нас есть прорывные точки, возможности для развития. Сегодня самое важное — не успокаиваться, именно от этого зависит будущее развитие. Основной проблемой здесь может стать бюрократическая инерция. И это явно демонстрируется, например, в медицине, где вместо решения проблем они замалчиваются».

13:49 «Ещё многое предстоит сделать в сфере военного строительства. Но уже сегодня с полным основанием можем заявить — в России создана современная и, с учётом огромности территории, компактная и высокотехнологичная система обороны, преданный своей Родине офицерский корпус».

13:50 «Техника — это нас не волнует, она уже у нас есть и будет ещё больше. Но таких лётчиков, как Роман Филипов — у них (на Западе) не будет никогда», — заявил Путин.

13:50 В зале снова встали и аплодируют.

13:50 Путин выразил надежду, что всё, что сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора.

13:51 В свете сказанного с военной точки зрения и финансово затратными становятся планы НАТО, подчеркнул Путин.

13:51 «В нужное время и нужном объёме специалисты МИД и Минобороны в должном объёме обсудят эти вопросы с партнёрами — если они, конечно, этого захотят».

13:52 При этом президент подчеркнул, что Россия не нарушает обязательств по военным договорам.

13:52 Парламентарии в соцсетях делятся впечатлениями от видео вооружения России, которое увидели в ходе послания президента РФ. «Кто к нам с мечом придет… Гордость за армию и за страну», — написал депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

13:53 Владимир Путин уточнил, что в силу понятных причин пока невозможно показывать истинный облик некоторых образцов российского стратегического оружия. В этой связи он подчеркнул, что российские предприятия уже приступили к серийному производству новейшего стратегического оружия Авангард. Кроме того, он заметил, что другие страны работают, создавая оружие, основанное на новых физических принципах. РФ, по словам президента, здесь на шаг впереди. И преуспела, в частности, в создании лазерного оружия, и речь идет уже о том, что с прошлого года в войска поступают боевые лазерные комплексы. «Не будут вдаваться в детали, не время, — сказал Путин. — Наличие таких комплексов кратно расширяет возможности РФ в плане обеспечения своей безопасности». Названий им пока не придумано, и президент вновь попросил предлагать названия. Также он особенно подчеркнул, что новые образцы оружия — «это не задел времен СССР». «Конечно, мы опирались на идеи предшественников, — признал глава государства. — Однако всё это — новейшие разработки последних лет».

13:55 Слова президента о стратегии пространственного развития страны крайне важны и актуальны, Крым в целом и Крымский мост в частности могут стать примером для дальнейших проектов, считает политолог Александр Бедрицкий. «Базовое направление — инфраструктурные проекты в трёх ключевых областях: транспорт, энергетика, информационные коммуникации. Характерно, что глава государства упомянул Крымский мост как пример для дальнейших проектов. То есть Крым при правильном подходе может стать модельной территорией», — подчеркнул эксперт, добавив, что Крым будет встраиваться в региональные проекты, а в перспективе — в международные.

13:58 Весь мир переходит через переломный момент, и лидером станет тот, кто действует и движется вперёд. «За последние 30 лет мы провели столько перемен, сколько другим требовались столетия», — заявил Путин. «Наша сплочённость — самая главная основа. Нам нужно укрепить наше единство, и работать как команда, которая понимает, что перемены необходимы…»

13:59 «Нам надо быть смелыми в замыслах и поступках, брать на себя инициативу и приносить пользу семье, детям и всей стране. Создавать Россию, о которой мы вместе мечтали. И тогда весь XXI век станет временем наших ярких побед и нашего общего успеха. Я верю: так и будет! Спасибо», — заявил Путин.

13:59 Речь завершена. В зале заиграл гимн России.

14:00 Путин ушёл под аплодисменты.

14:01 Регионы не должны затягивать с созданием культурно-образовательных музейных комплексов, заявил председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин («Единая Россия»), комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. «Я очень рад, что президент высказался о необходимости создания в регионах культурно-образовательных музейных комплексов. Первый будет открыт во Владивостоке. Надеюсь, что остальные регионы не станут затягивать с реализацией», — сказал он.

14:05 После такого послания акции «Уралвагонзавода», где Владимира Путина ждут на следующей неделе, могут сильно подрасти, пишет телеграм-канал «Пьяная Армата»: «Кто боялся, что мы сворачиваем нашу программу вооружений, могут успокоиться. Наши ребята должны придумывать все новое и новое, чтобы быть впереди планеты всей. Ядерные ракеты хорошо, но и «Арматы» нужны. Ждем заявлений в Тагиле». Отметим, на следующей неделе Владимира Путина ожидают в Свердловской области. Скорее всего, он посетит Нижний Тагил.

14:06 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями от послания. «Послание отличается масштабностью, стратегическим видением страны и амбициозностью… Президент раскрыл потенциал возможностей нашей страны», — сказала она в эфире «Россия-24». По ее мнению, самое сильное впечатление произвел раздел обеспечение национальной безопасности. «Каждый, кто слышал послание президента? уходит с чувством надежности«? — констатировала сенатор. Это сигнал остановить гонку вооружений, так как Россия готова ответить на любую угрозу, подчеркнула Матвиенко.

14:09 Аграрный комплекс и социальная инфраструктура — вот основа для выполнения поручения президента по развитию сельских территорий в России, считает депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»). «Почему я ставлю на первое место аграрный комплекс? Потому, что первое условие для нормальной жизни людей — это наличие рабочих мест, возможность трудоустроиться и получать достойную зарплату. Надо ли объяснять, что самым мощным потенциалом для небольших поселений обладает именно сельское хозяйство?» — рассуждает парламентарий.

14:11 В ходе послания Федеральному собранию президентом были подняты самые важные социальные вопросы, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил душевный подъем и веру в будущее у всех участников послания. [[[picture19]]]

14:14 Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак отметил амбициозность послания Федеральному собранию. «Послание амбициозное, рубежное, президент по сути определил вехи развития страны на следующее десятилетие… На первый план выходят благополучие, благосостояние человека», — заявил Турчак в эфире «Россия-24».

14:16 У России есть исторический шанс полностью решить «квартирный вопрос», отметил депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»), комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. «Президент в послании поставил задачу по решению извечного «квартирного вопроса». Мы помним, как в советское время каждой семье обещали отдельную квартиру к 2000 году. Сейчас темпы строительства жилья достигают рекордных показателей 80 миллионов кв. метров в год. Столько никогда не строили — и в ближайшие годы объемы строительства вырастут до 120 миллионов квадратных метров. Поэтому есть исторический шанс эту проблему полностью закрыть, обеспечив всех нуждающихся в нашей стране жильем», — отметил Сидякин.

14:25 Фактически приоритеты, озвученные в послании, стали продолжением политики, начатой президентом в этой сфере в рамках Года экологии, отметил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Ключевые точки: качество атмосферного воздуха и снижение уровня выбросов предприятий-загрязнителей в атмосферу. 2. Перевод промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии. 3. Повышение качества питьевой воды. 4. Экологизация транспорта. 5. Экологизация ТЭЦ. 6. Ликвидация свалок, в первую очередь — в черте городов. 7. Сохранение экологии Арктики. 8. Защита Байкала, Волги, особо охраняемых природных территорий. 9. Создание 24 заповедников и национальных парков, перечислил он. «Поручения, озвученные президентом, станут основой для законотворческой деятельности нашего комитета», — заверил депутат.

14:31 Это масштабное и стратегическое послание Федеральному собранию с предельно четкими ориентирами как во внутренней, так и внешней политике нашего государства, заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Владимир Путин наглядно продемонстрировал оборонную силу и мощь России. И это действительно достойный ответ тем, кто пытается вновь развязать гонку вооружений и нарушить баланс в мире», — отметил парламентарий. Читайте также: Слуцкий: Запад должен осознать объективную реальность

14:34 Президент четко понимает развитие страны на ближайшие 10 лет, и страна находится в надежных руках, — так прокомментировал Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Тульской области Алексей Дюмин. [[[picture20]]] В частности, комментируя тезис о необходимости развития местного самоуправления, привлечения людей к решению местных задач, Дюмин отметил, что такие программы в Тульской области активно реализуются «Мы реализуем успешно четвертый год программу «Народный бюджет». Люди сами выбирают, куда вкладываться, сами определяют, во что вкладываться. Реализуется программа «Комфортная среда» — такие программы поднимают людей с дивана, выводят на улицы, в хорошем смысле. Мы видим отдачу», — сказал Дюмин. Глава региона добавил, что в Тульской области активно развиваются инновационные производства. Так, на территории ОЭЗ «Узловая» готовится к реализации совместный с МГУ проект «Композитная долина».

14:35 Созданы условия для устойчивого долгосрочного развития, что позволяет выполнять задачи, поставленные президентом РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. [[[picture21]]] «Поэтому сейчас можно поставить задачи более активного развития и реализации ряда инициатив, которые позволят повысить темпы экономического роста выше среднемировых», — сказал министр в эфире «Россия-24».

14:43 Послание Прорыва и Вызова, так охарактеризовал прозвучавшее 1 марта послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию челябинский политолог Александр Мельников. Часть Прорыв, по его словам, можно обозначить «Догнать и перегнать развитые экономики», а Вызов — «Давайте жить дружно, а иначе…». «Причём угадывается намёк, что Прорыв вряд ли возможен без Вызова, а Вызов вряд ли возможен без Прорыва», — отметил Александр Мельников.

14:43 Президент поручил подготовить предложения по настройке налоговой системы, которая будет стимулировать экономический рост, с одной стороны, и направлять средства в бюджетную систему, с другой, отметил глава Минфина Антон Силуанов. [[[picture22]]] «Проблемы, которые возникли с переходом с БТИ на кадастровую стоимость, будут решены, и мы сможем снизить бремя для наших граждан», — заверил он в эфире «Россия-24». Одна из ключевых целей — войти в клуб 80+, а туда входят страны с высокоразвитой экономикой: Япония, Германия, Франция. «Необходимы вложения в человеческий капитал, в том числе здравоохранение», — сказал министр.

14:45 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев убежден в том, что все установки, обозначенные президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, в Свердловской области будут выполнены. «То, о чем сказал президент, обязательно будет выполняться. А говорил он как о конкретных задачах и конкретных направлениях работы, так и в целом о глобальных векторах развития нашей страны. Нет никаких сомнений в том, что мы выполним все установки в социальной сфере, промышленности, экологии и стратегическом развитии», — отметил Куйвашев.

14:51 Сегодняшнее послание президента Федеральному собранию можно назвать «высокотехнологичным», заявил депутат Госдумы Виктор Карамышев («Единая Россия»). «Владимир Путин неоднократно говорил о цифровой экономике, высоких технологических возможностях. Эта тема была сквозной линией всего выступления, какой бы сферы жизни ни касался глава государства. Неслучайно, кстати, что и само мероприятие проходило не традиционно в Кремле, а в более современном Манеже, где была возможность как раз использовать информационные технологии — инфографику, видеосюжеты, графики и тому подобное», — сказал депутат. Читайте также: Госдуме предстоит ударно поработать в сфере цифровизации

14:52 Важнейшим направлением работы, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным в послании, является строительство дорог — от этого зависит и рост экономики, и развитие городской среды, считает врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Развитие инфраструктуры даст мощный толчок развитию регионов, считает Воскресенский. Он привел в пример запуск электрички из Иваново в Москву, который должен состояться в ближайшие недели, и отметил, что эта перспектива уже привлекла в регион инвесторов. «Проблемы здравоохранения очень волнуют. Сегодня впервые за многие годы выделили достаточные средства на здравоохранение: на ремонты больниц и на оборудование, потому что президент говорил о снижении смертности, о повышении продолжительности жизни», — отметил Воскресенский. Еще один важный проект — «Волга». Воскресенский отметил, что вдоль Волги сегодня проживает две трети населения региона, а потому реализация этого проекта особенно важна.

14:52 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отмечает, что по некоторым из обозначенных в послании Владимира Путина направлений регион уже приступил к работе, и даже есть первые успехи. «Целиком и полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом России перед отечественными промышленниками в области экологии. Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране», — отметил Дубровский.

14:56 Президент представил масштабный и глубокий анализ всех поднятых вопросов с конкретными предложениями по качественному улучшению ситуации в стране и действенным мерами для ответа на внешние вызовы, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»). [[[picture23]]] «Глава государства обозначил важнейший вектор на всестороннюю поддержку граждан нашей страны, расширение возможностей для самореализации человека труда, развитие социальной сферы, здравоохранения и образования, ликвидацию технологического отставания, нацеленность на прорывное развитие отечественного производства и сельского хозяйства на основе современных высоких технологий», — отметил он. Прозвучавшие в послании задачи являются руководством к действию для законодательной и исполнительной власти, для руководства российских регионов, подчеркнул парламентарий.

14:56 Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян считает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию стало совершенно беспрецедентно по содержанию: «В любом случае это мобилизующее мир послание. И в то же время это не гибкое вписывание в мир, это абсолютная решимость играть в свою игру, это откровенность, с которой играют в эту игру, это то, что никакого блефа в этой игре нет», — заявил Кургинян. Читайте дальше: Гармонизация роста экономики и военной мощи — Кургинян о послании Путина

15:01 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал в послании президента РФ Федеральному собранию о наказании тех, кто завалил выполнение президентских указов. [[[picture25]]] «Нет ответа на главный вопрос — он сформулировал свои 11 указов шесть лет назад. В любом таком послании надо было прежде всего отчитаться о том, как они выполнены. Из 11 указов 10 провалены, оборонный в основном выполнен, и во второй части послания было показано неплохо, что было сделано», — сказал Зюганов. Читайте также: Зюганов не услышал ответа на главный вопрос

15:02 «Англосаксы напрягаются. Это абсолютно ошеломительный доклад, это самое сильное послание Путина за всё время его существования как президента. Оно действительно оригинально композиционно и беспрецедентно по содержанию», — заявил Кургинян, комментируя послание Путина.

15:11 Президент РФ поставил лично перед собой две цели — укрепление могущества страны и благосостояния народа. Но для врио главы Дагестана Владимира Васильева лично, как он считает, послание президента прозвучало еще раньше, когда Путин направил его в Дагестан. Читайте также: Владимир Васильев: Для меня послание президента — направление в Дагестан

15:18 Сильная речь сильного лидера, так оценил послание Владимира Путина депутат Государственной думы Игорь Сапко. «Не первый раз уже имею возможность слушать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, но выступление сегодня, безусловно, было особенным! Сильная речь сильного лидера! Сегодня прозвучал призыв ко всему нашему обществу консолидироваться вокруг решения масштабных внутренних задач в экономике и социальной сфере. При этом рост качества жизни и благосостояния россиян обозначен Владимиром Путиным важнейшей целью. Ближайшие сроки выхода на результаты — 3−6 лет. И конечно, впечатлил военный блок послания. Надеюсь, наши зарубежные партнеры тоже всё поняли», — сказал Сапко.

15:20 Перед выборами президент РФ Владимир Путин сдал государственный экзамен на отлично, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев. Послание стало обращением и к всему мировому сообществу. «Что касается международной политики, то это очень серьёзный посыл всему мировому сообществу. Президент дал понять, что мы все ещё готовы к переговорным процессам и хотим развиваться в рамках международного права, несмотря ни на что. Мы предупреждали, что мы всячески будем укреплять свою обороноспособность», — отметил депутат. Читайте также: Путин дал понять миру, что РФ «готова к переговорным процессам»

15:22 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов услышал послание национального лидера. «Хочу вас поздравить с лучшим посланием всех времен, — сказал Миронов, комментируя для представителей СМИ итоги выступления Владимира Путина. — Мы услышали речь национального лидера, который ставит абсолютно правильные, прежде всего, социальные задачи. Задачи социальной защиты, демографии, улучшения качества жизни наших граждан. Президент говорил о народосбережении — главной задаче руководителя любой страны».

15:23 Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов уверен, что послание президента РФ было эпохальным. «Можно сказать, что во главе этого послания стоял человек, гражданин», — отметил парламентарий. [[[picture24]]] Президент очень много внимания уделил развитию нового технологического уклада, технологической революции, которая позволит нам иметь дополнительные средства и возможности быть в числе передовых стан, говорит Неверов. «Это послание уникально тем, что оно не на один год, а ставит задачи перед парламентом и правительством на ближайшее десятилетие. И президент сказал чётко, что нам нужно уделить много внимания повышению качества жизни граждан», — заявил депутат.

15:32 Послание президента стало большим политическим событием мирового значения, полагает вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). «Социально-экономическое развитие государства при военных гарантиях суверенитета — это правильный рецепт процветания страны», — отметил он. Депутат полностью согласен с высказыванием президента о том, что при реформе здравоохранения слишком увлеклись административными преобразованиями, забыв о людях. «Может, теперь появится хоть какой-то шанс, что эти бездумные реформы и оптимизация наконец прекратятся, что в малых населенных пунктах опять появятся фельдшерско-акушерские пункты, будет восстановлено первичное звено здравоохранения в шаговой доступности, и появятся передвижные пункты медицинской помощи, о которых говорил Путин. Все граждане России равны, и все должны иметь равный доступ к здравоохранению, что гарантировано нашей Конституцией», — отметил парламентарий.

15:34 Доктор политических наук Владимир Слатинов считает, что заключительная часть послания президента была предназначена в первую очередь российским слушателям. «Даже эта грозная риторика — послание внутреннее, очень эффектное. Оно состоит в следующем: мы в последние годы совершили геополитический рывок, перевели гигантские ресурсы в сферу ВПК… Путин сегодня показал, что мы на обозримую перспективу теперь — великая военная держава, и деньги потрачены не зря», — считает политолог.

15:36 Уровень инфляции в России составляет 2,5%, что делает ипотечную ставку в 6−7% не только реальной, но даже завышенной. То есть российские банки могут откликнуться на послание президента и при этом продолжить зарабатывать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доктор экономических наук, директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. «У нас в стране инфляция 2,5% это основная база, от которой считаются проценты. И 6, и 7% — это даже завышенная ставка по ипотеке. Поэтому это абсолютно реально осуществить, и банки будут иметь хороший доход. Нужно только не снижать контроль за теми, кто берет кредиты, а проверять так же, как сейчас, страховать предмет залога и жизнь заёмщика и постоянно контролировать степени отдачи. Плюс к этому нужно наладить рынок заложенных объектов», — пояснила Елена Иванкина. Читайте подробнее: Банки смогут заработать: ипотечная ставка в 6% — абсолютная реальность

15:37 Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») обратил внимание на то, что президент отметил именно критическую зависимость будущего, включая суверенитет государства, от овладения современными технологиями на всех уровнях общества, неоднократно подчеркнув цивилизационный характер происходящих в мире изменений. «Принципиально новым является акцентирование связи экономического благополучия с расширением показавших себя эффективными мер по улучшению демографических показателей», — отметил, в частности, депутат.

15:38 Президент России Владимир Путин своим посланием Федеральному собранию дал сигнал мэрам крупных городов страны о необходимости сбалансированного развития территорий страны, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Ключевая вещь — это, прежде всего, приоритет уровня качества жизни. Главной задачей поставлен технологический прорыв и достижение темпов роста выше мировых. Мне кажется, это вполне логично, особенно с учётом тех акцентов, которые сделал Путин на пространственном развитии, на развитии территорий. И это, кстати, некий сигнал мэрам крупных городов — что нужно развивать территории в России и вне их приоритетов», — заявил Орлов. Читайте далее: «Мэрам крупных городов послан сигнал» — о послании Путина Федсобранию

15:39 Значительную часть послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию заняли армия и ОПК, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). "Состоялась презентация новейшего, как перспективного, так и уже существующего, высокотехнологического оружия. Национальный лидер дал ясно понять, как нашим гражданам, так и нашим непостоянным «партнерам»: России есть чем ответить любому агрессору!» — отметил парламентарий.

15:40 Красноярский общественный деятель Евгений Ходос считает, что упоминание Красноярска в послании Федеральному собранию — хороший знак для города. «Первый шаг к решению проблемы — это начать о ней говорить. Когда о проблеме говорит президент — это хороший знак. Полагаю, внимание Москвы может стать дополнительным стимулом для краевых, муниципальных властей всерьёз заниматься решением проблемы «черного неба» над Красноярском», — отметил он. Читайте также: «Чёрный снег» и «чёрное небо» Красноярска: Путин ничего не забыл

15:41 Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Аркадий Чернецкий: «Если вы обратили внимание, президент назвал те города, где произошли достаточно серьезные изменения, судьба которых связана с последними крупными международными проектами: и Сочи, и Владивосток, и Казань. Поэтому естественно, что проведение крупных международных мероприятий обеспечивает ускоренное развитие территории». Экс-мэр Екатеринбурга отмечает, что сегодня задача стоит и по большим, и по малым городам. И правительство России предполагает выделение достаточно серьёзных средств для того, чтобы заниматься городской инфраструктурой и городской средой. Также он напомнил, что президент отметил необходимость увеличения объёма средств, направляемых на реализацию проекта «Городская среда», в два раза. «Самое главное, что проведение крупных международных событий предполагает не только выделение крупных бюджетных средств, а еще и активное включение бизнеса в реализацию проектов, связанных с улучшением городской среды. Мы, в общем, тоже рассчитываем, что бизнес в этих вопросах будет занимать далеко не последнюю роль», — пояснил Чернецкий.

15:43 Вооружение, продемонстрированное в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, перечеркивает военную стратегию США, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «То, что показали, по крайней мере, отрезвит и американцев. Они давно вышли из договора СНВ, но они надеялись, что нас окружат базами, обесценят наш ракетно-ядерный потенциал. То, что показали, полностью перечеркивает их стратегию, а у американцев на следующий год военный бюджет — 760 млрд долларов, самый большой бюджет. По крайней мере это все игрушки, которые нам не будут угрожать», — заявил лидер КПРФ.

15:52 Символический смысл в том, что внешнеполитическая тема в Послании президента РФ Федеральному собранию не была на первых позициях, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. [[[picture27]]] «Делать ставку на благоприятную мировую конъюнктуру что в экономике, что в безопасности, что в политике, было бы верхом наивности. Поэтому приоритеты — в укреплении обороноспособности, в защите того, что удастся сохранить из базовых международных соглашений в сфере контроля над вооружениями», — рассуждает он. Читайте также: Косачёв: На что делает ставку Путин на международной арене

15:52 В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «от самого начала до самого конца мы видим единую логику», считает политолог Дмитрий Солонников. Он также обратил внимание на формулировку Путина — «это задача для нового правительства».

15:52 Россия смогла обнулить правила игры, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 марта, комментируя послание президента к Федеральному собранию. Подробнее: Гиперзвук сделал наступательное оружие сдерживающим фактором — политолог

15:56 Это самое масштабное послание за всю историю, считает депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»). «Программа действий, программа прорыва. В новую эпоху. И главным действующим лицом, главной целью, для чего и для кого все будущие преобразования, назван человек, его благосостояние, безопасность и комфорт», — отметил парламентарий.

15:59 Страна может идти вперед, и есть уверенность в этом, нам показали, в чем она заключается, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. [[[picture26]]] «Великий интеллект, военную мысль на продажу не поставишь, в магазины… Он обеспечивает нам на этой планете (есть противник прямой наш США и НАТО), что мы в безопасности, можете проводить любые реорганизации ваши, но безопасность России обеспечена. Это самое главное», — заявил Жириновский.

16:01 Разработанные в России новейшие виды вооружения, озвученные сегодня Владимиром Путиным, полностью обесценивают все американские инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал военный аналитик из Калининграда, учёный секретарь Балтийского федерального университета Юрий Зверев. «Главное в том, что всё это обходит любую ПВО и ПРО и полностью обесценивает все американские инвестиции в них», — сказал Зверев.

16:03 В рамках послания президент РФ уделил особое внимание вопросу добровольчества, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ). «Глава государства считает символичным, что 2018 год — Год добровольца (волонтёра) — начался с принятия закона, устанавливающего обязанность органов власти всех уровней оказывать содействие волонтерам. Справедливо было отмечено, что вовлеченность неравнодушных людей в дела страны и гражданская активность наравне с культурными, нравственными и духовными ценностями делают российский народ единым, способным к достижению больших целей», — указал Гаврилов. Президент России также упомянул в послании о необходимости поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). «Главное в проводимых реформах — сохранить уникальное ядро социально активной части общества, основанное на патриотических ценностях, уважении к вере и истории и при этом устремленное в будущее», — заключил депутат.

16:06 Что касается строительства государства в военной сфере, то все примеры новых систем вооружения, приведенные президентом, существуют в действительности и работают, уверен председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. «Высокая степень обороноспособности страны — реальность. Могу утверждать это со 100%-ной уверенностью», — подчеркнул Сергей Грачев. Подробнее: В Оренбурге уверены: высокая степень обороноспособности страны — реальность

16:08 Верховный главнокомандующий России подчеркнул, что реализация доброжелательных планов развития нашей страны охраняется самым надежным щитом безопасности, который делает нас, как граждан России, неуязвимыми для любой внешней агрессии и недобросовестных санкций, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). [[[picture28]]] «Ничто сегодня не может сдержать Россию, Россия будет успешно развиваться и идти дальше», — заявила депутат. Послание президента — это всегда выбор приоритетов, стратегии развития страны, когда опорой новых достижений являются предыдущие успехи страны, отметила она. «Первое Послание Путина в 2000 году стало историческим переломным моментом для России. Именно тогда был взят курс на национальный суверенитет, на веру в собственные силы и незыблемость традиций. Это стало единственно верным решением, которое, без преувеличения, спасло Россию. Важнейший фактор успеха сегодня — доверие граждан России к президенту Путину. Только сила единства, трудолюбия нашего народа позволили реализовать предложенную им политику успеха России», — напомнила парламентарий.

16:08 Директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков отметил в послании Владимира Путина тему образования. «Профориентация школьников — действительно важное дело. Последнее время не утихает диалог между представителями высшей школы и реального сектора экономики. Одни говорят, что университеты готовят специалистов, которых приходится переучивать, другие отвечают, что представители работодателей не делятся технологиями и не организуют должным образом практику студентам. Необходимо вместе заняться подготовкой будущих специалистов, причем правильно отметил президент, что делать это нужно еще со школьной скамьи», — считает Антон Сериков.

16:11 Депутат Госдумы Андрей Альшевских гордится президентом страны. Об этом он заявил на своей странице в Facebook после оглашения послания Владимира Путина. «Первую часть выступления (это социалка, цифровые технологии, преодоление отставаний и другие ключевые вопросы) я бы назвал напутствием будущему правительству. В первую очередь ему предстоит воплощать инициативы Владимира Путина. Второй блок (скажу прямолинейно) адресован нашим иностранным партнерам, чтобы считались с интересами России», — заявил депутат. «Кто не видел послания, обязательно посмотрите. Сильный президент — сильная Россия», — заявил Андрей Альшевских.

16:12 Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), «в очередной раз выслушав послание, вновь убедился, что у нас сейчас не может быть другого национального лидера». Что главное он услышал — депутат перечислил в соцсети. «Во-первых, совершенно правильно обозначена ключевая задача — сделать Россию технологической державой. Выиграем эту гонку — выиграем все остальные, это работа не только на ближайшие 6 лет. Второе — признание ошибочности стратегии оптимизации. Теперь, в предстоящие 2−3 года, предстоит развернуть новые фельдшерские пункты в тех отдаленных поселениях, которые практически остались без медицинской помощи», — написал, в частности, Тумусов.

16:17 Поставленные Владимиром Путиным цели амбициозны, но выполнимы в обозначенные президентом сроки, заявил профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. «Необходимая задача ближайших лет состоит в том, чтобы сделать прорыв — это слово несколько раз употреблялось, — с опорой на высокие технологии, инфраструктуру и, возможно, те средства, силы, которые в нашей оборонке наработаны, здесь тоже помогут. Всё это для того, чтобы решить эту амбициозную задачу: в полтора раза увеличить ВВП на душу населения», — заявил Матвейчев. «Задача амбициозная, но амбициозные задачи уже ставились президентом — это и Олимпиада, и Крымский мост, и майские указы. Все они были выполнены. Так что есть ощущение, что и эти поставленные задачи к указанным срокам будут выполнены», — указал он. Читайте далее: «Россия сможет выполнить поставленные президентом в послании задачи»

16:19 Из Послания президента следует, что в РФ необходимо как можно скорее провести пенсионную реформу, а также, что пенсионный возраст в скором времени будет увеличен, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Президент РФ поднял вопрос увеличения продолжительности жизни. Но, с другой стороны, по словам главы государства, с появлением новых технологий, цифровой экономики и новых способов ведения бизнеса появляется все больше людей, которые требуют переквалификации или не востребованы на рынке труда, отметил парламентарий. «Кроме того, все больше граждан в связи с тем, что наблюдается рост продолжительности жизни, увеличение количества людей нетрудоспособного возраста. Подтекст тут понятен — скорее всего, вопрос об увеличении пенсионного возраста рано или поздно встанет», — заявил Нилов. Читайте далее: В Послании президента РФ услышали про повышение пенсионного возраста

16:21 Своими впечатлениями от послания Владимира Путина Федеральному собранию делятся жители Сибири: Подробности читайте в материале ИА REGNUM «Мы готовы к рывку»: сибиряки о послании Путина»

16:39 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что главное в послании президента касается «народосбережения в целом»: «Мы, честно скажу, приятно удивлены, какие огромные средства государство планирует направить в эти сферы. Но президент рассчитывает и на активную вовлеченность предпринимательских структур, на развитие частно-государственного партнерства. Люди — главный источник для движения вперед, для технологического рывка. Такие талантливые и уникальные люди, профессионалы своего дела есть в каждом регионе». Читайте также: Тамбовский губернатор: «Я горд за Россию, за нашего президента!»

16:49 Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер: «Первая часть послания полностью соответствует ожиданиям. Президент сформулировал основные вызовы: глобализация, техническая и энергетическая революции. Далее сформулировал требования к необходимым изменениям и пути. Правда, достаточно кратко, хотелось бы более подробно, чтобы он остановился на том, как эти мероприятия будут претворяться в жизнь. Но думаю, что в рамках послания сложно было это сделать. Надеюсь, что в будущих майских указах мы это увидим». Читайте также: «Вторая часть адресована не нам»

16:57 Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выделил для себя главное в послании президента. На развитие российских городов, их историчности и создание комфортной городской среды вдвое увеличится финансирование. «Для Нижегородской области данная программа имеет особое значение, и мы готовы к выполнению этой задачи, — отметил Никитин. Во-вторых, крайне важна для нас тема экологии: ликвидация экологического ущерба, свалок, повышение экологичности работы предприятий. С одной стороны, это позволит снизить воздействие на окружающую среду, с другой — внедрение новых технологий даст стимул к развитию нижегородской промышленности». Читайте также: Это переход к решающему рывку во всех отраслях: Глеб Никитин о послании

17:01 В Госдуме предложили назвать новую российскую крылатую ракету глобальной дальности «Тишиной». «Мое предложение — назвать эту ракету «Тишина», чтобы никто в мире не забывал, зачем в России создаётся это оружие», — заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев («Единая Россия»). Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны.

17:04 Глава Оренбуржья воспринимает послание президента как боевой приказ: «Приказ выполним, приложим все силы для прорывного развития России в целом и Оренбуржья в частности», — заверил губернатор Юрий Берг. Подробнее: Для Оренбуржья Послание президента как боевой приказ

17:05 Глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя послание президента Федеральному собранию, заявил: «Что сказал Путин, то железно сбудется». Читайте также: «Весь мир в шоке»: глава Тувы о послании Путина

17:06 Предлагаемые президентом РФ меры в сфере экономики и налогов должны лечь в основу работы нижней латы парламента в весеннюю сессию, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «Вот все эти вопросы очевидно должны лечь в основу законодательной деятельности Государственной думы уже в весеннюю сессию», — сказал он. Президент сказал о том, что для решения главных задач — повышения качества жизни людей и конкурентоспособности страны — нужны дополнительные ресурсы, говорит депутат. «Где эти финансовые ресурсы взять? И президент сказал, что первое, что надо сделать, — это точно определить приоритеты. Я думаю, что сегодня по существу эти приоритеты прозвучали. Они теперь должны быть просто реализованы». — добавил парламентарий.

17:09 Надо полностью пересмотреть базовое законодательство о кадастровой стоимости и привести его в соответствие с мировым, заявила доктор экономических наук, директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что кадастровая стоимость не должна превышать реальную, рыночную стоимость жилья. «Во всех развитых странах кадастровая стоимость на момент установления составляет не более 10−30% рыночной цены, так как рынок колеблется то вверх, то вниз. У нас 100%, а это значит, что при падении рынка, а мы находимся не в первом году падения рынка недвижимости, люди платят завышенные ставки. Такой страны больше нет ни одной в мире, кроме бывших советских государств: Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан — там ситуация, как у нас. Надо полностью пересмотреть базовое законодательство о кадастровой стоимости и привести его в соответствие с мировым», — отметила Иванкина. Читайте подробнее: Поставить жильё на кадастр: что ждёт рынок недвижимости?

17:15 В послании президента Владимира Путина сформулирована новая позиция России для всей системы международных переговоров. Она говорит о том, что РФ готова не только к «прокси-войнам» по сирийскому сценарию», считает политолог Валентин Бианки. Последствия от этой новой позиции повлияют на геополитический баланс в мире.

17:22 Частое упоминание Казани в речи Владимира Путина поставило точку в споре, какой город считать третьей столицей России. Это Казань, безусловно, уверены в Татарии. Читайте также: Посланием Путин поставил точку в споре о третьей столице: мнение из Казани

17:32 Слова Владимира Путина о необходимости совершенствования транспортной инфраструктуры вызвали на Ямале оптимизм. Кстати, буквально 8 декабря 2017 года президент России был в этом Арктическом регионе и лично дал команду на старт проекта «Ямал СПГ». Подробнее: «Президент знает, о чём говорит»: глава Ямала о послании

17:37 Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по реализации послания президента, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Группа должна до 22 марта дать график реализации законодательных инициатив в рамках послания. [[[picture29]]] «Послание носит стратегический характер», — заявил Володин.

17:41 В Новосибирске воодушевлены тем, что президент подтвердил намерение создать мощный синхротронный ускоритель в новосибирском Академгородке. Напомним, сегодня в регионе идёт разработка концепции развития Новосибирского научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0». Проект представляет собой пилотную типовую модель эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала. Сегодня специалисты ставят многие эксперименты за границей. Читайте также: «Академгородок 2.0»: проекту в Новосибирске быть?

17:49 Калужская область принимает активное участие в укреплении оборонноспособности России, заявил губернатор региона Анатолий Артамонов по итогам выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 1 марта. По его словам, главное задача сейчас — обеспечить прорыв для страны во всех областях. «Это то, что и для нас будет главной задачей, — отметил Артамонов. — Мы должны и дальше заниматься развитием экономики, причем экономики современной, основанной на знаниях, на цифровых технологиях. Учитывая, что у нас большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, необходимо, чтобы они также принимали активное участие в укреплении обороноспособности нашего государства». Читайте подробнее: В Калужской области заявили о готовности к прорыву в экономике и ОПК

17:58 Послание президента РФ выходит за рамки обычного послания, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Послание еще очень важно тем, что обсуждались не только вопросы продолжительности жизни, решение социальных вопросов, улучшение качества здравоохранения. Впервые мы увидели, что было сделано в этих сферах за прошедшие годы, причем сравнение давалось не только с предыдущими годами, но и с советским периодом, 90-ми годами, 2017 годом, как итогом этой работы, и ставились планы реализации Послания, конкретные задачи в дальнейшем. И в этом послании не просто прозвучали цели и были озвучены задачи, но в этом послании были даны ответы, как можно это сделать, за счет каких источников. Это наполнило дополнительным содержанием само послание», — отметил Володин.

18:10 Президент РФ никогда так много не говорил о роли интеллектуального лидерства, которое проявилось в том числе на продемонстрированных в ходе послания сенсационных видеокадрах, отметил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»). «Сколько раз звучали слова о «разрушенной системе образования», «уничтоженной российской науке» — вот они, на этих кадрах, российское образование и наука, воплощенные в новейших образцах высочайших технологий, которых нет нигде в мире», — сказал он. «Путин, по сути, говорил о том, что мы должны стать умнее всех. На это работает школьное образование, программа «Билет в будущее», такие площадки, как «Сириус» и «Кванториум», разнообразные формы дополнительного обучения. Это наши лучшие университеты. Это уникальные научные заделы, проекты «Мегасайнс», прорывные разработки в области искусственного интеллекта, робототехники, цифровых технологий», — добавил депутат.

18:11 Глава Бурятии Алексей Цыденов призывает всех посмотреть послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию: «Кто не видел — посмотрите!» Читайте также: «Головосносящая информация»: глава Бурятии не ожидал такого от Путина

18:21 Выступление Владимира Путина напомнило депутату Госдумы Вере Ганзе (КПРФ) не послание президента, а программную речь кандидата в президенты на последующие шесть лет. По ее мнению, «ничего нового в принципе не сказано» — «громкие лозунги сохранились, а инструменты их реализации не названы». «Ласкают слух несколько раз произнесенные слова: «новое правительство». Интересно, насколько новое? А так как ответа на этот вопрос нет, боюсь, что изменения состава правительства будут чисто ритуальные. И последнее. Как и в предыдущих посланиях, были сказаны абсолютно правильные и такие долгожданные слова. Когда же они будут подтверждены делами?» — задает она вопрос.

18:26 В послании президента России много хорошего. Теперь дело за региональными и местными чиновниками и депутатами, за тем, как они будут его выполнять, считает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Подробнее: После послания Путина от чиновников ждут реальных действий

18:31 В КПРФ считают, что накануне выборов власть пошла по традиционному пути, укрепляя мифологему «Родина в кольце врагов, надо сплотиться вокруг военного вождя», хотя новые виды оружия — единственно новое, что прозвучало в послании, все остальное народ слышит на протяжении 18 лет, отмечает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. «Маленькой новацией для продления «духоподъемной» атмосферы можно назвать призыв Путина участвовать в конкурсе на название новых ракет. То есть тема будет обсуждаться дальше, очевидно, на ТВ тоже, бурные дискуссии развернутся в интернете», — указал он.

18:33 Новые российские разработки однозначно превзошли вооружения США, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Однозначно… когда речь шла о баллистических вооружениях и баллистических ракетах — это, конечно, серьезный прорыв. И это уже одно говорит о том, что у нас есть то, что может не только сдерживать, но и, соответственно, нанести ответный удар», — сказал Володин.

18:37 Россия показала всю бесполезность американской ПРО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам. «Россия показала всю бесполезность системы ПРО, в которую американцы огромные деньги вкладывали, и эта система оказалась просто неэффективной в связи с тем, что появились новые виды оружия, современного, совершенного оружия, которое может спокойно преодолевать эту систему противоракетной обороны», — заявил спикер Госдумы.

18:47 В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин расставил «все точки над i» и обозначил все приоритеты, которые позволят России быть в числе ведущих держав мира, уверен губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Военно-политическая часть послания президента, по мнению губернатора Петербурга, призвана была показать, что у страны есть надежный щит, и он необходим, «чтобы не оглядываться назад, чтобы никто не воткнул нож в спину».

19:04 Заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости ужесточить экологические требования к промышленным предприятиям не возымеют действия на практике, если к нарушившим требования организациям не применять экономические инструменты давления. Об этом ИА REGNUM заявил заслуженный эколог РФ, руководитель рабочей группы по обращению с отходами министерства экологии Московской области Андрей Пешков, комментируя послание главы государства к Федеральному собранию. «У нас природоохранная служба практически развалена. С предприятий не взыскивают плату за негативное воздействие, более того, даже не считают. Если этого не делать, нарушители будут платить мизерные штрафы, вот и всё. Никто не будет вкладывать деньги в очистку стоков», — подчеркнул эколог. Читайте подробнее: Без нового закона «никто не будет вкладывать деньги в очистку стоков»

19:04 Депутаты Госдумы примут не менее 30 законопроектов для того, чтобы воплотить в жизнь основные идеи послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Когда мы слушали послание, то вместе с первым зампредседателя Госдумы Александром Жуковым («Единая Россия») насчитали более 30 законопроектов, которые нужно принимать. Потому что что ни вопрос, то для его реализации необходимо законодательное обеспечение. Это касается и вопроса налогов, и демографии, и других тем», — отметил Володин.

19:07 Зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников видит главный посыл послания президента в том, что оно адресовано в том числе и новому правительству. «Но самый, пожалуй, наиважнейший момент: несмотря на то, что в послании не были раскрыты конкретные механизмы достижения поставленных задач и целей, в нем прозвучал узловой принцип — три или четыре раза президент сказал, что все эти поставленные задачи нужно будет решать новому правительству. Это самый главный посыл послания, и он, безусловно, внушает определенный оптимизм», — отметил Калашников.

19:29 Послание в широком смысле переориентирует социально-экономическую политику страны, отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Среди основных ее векторов — повышение доходов населения и доступность кредитов для граждан и бизнеса. Это именно те рычаги, с помощью которых преодолеваются кризисы, что подтверждает вся мировая практика. К сожалению, наше правительство на протяжении последних непростых лет эти рычаги упорно игнорировало, предпочитая топорный механизм «затягивания поясов». Президент дал понять, что пора руководствоваться иными приоритетами», — заявил политик.

19:31 Губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя послание Владимира Путина, подчеркнул, что сегодня основной проблемой России остаётся отставание от быстро меняющихся технологий, инноваций и передового опыта. «Нужно все время смотреть вперед, а не оглядываться назад. По-прежнему во главу угла работы чиновников ставится благополучие человека. Именно на это направлены посылы и рекомендации новому правительству. Это и городская комфортная среда, это медицина, образование, социальное обслуживание. Мы каждый день сталкиваемся именно с этими вопросами от населения по их качеству и доступности. И сегодня мы видим, какой результат уже достигнут в решении многих вопросов», — считает брянский губернатор. Подробнее: Послание президента — четкая стратегия развития страны

19:44 Обращение президента РФ Владимира Путина неслучайно охватывало прежде всего внутренние вопросы России, главными из которых являются уровень жизни населения, продолжительность жизни, доходы людей, а также поддержка семей. Главной же его частью стала вторая половина доклада. То, с какой гордостью президент рассказывал о возможностях оборонной мощи России, вселяет веру в людей, в стабильное мирное будущее, уверен председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев («Единая Россия»). «Это серьёзное заявление для всех во всём мире, прежде всего, для американских властей. Гордость и уверенность в будущем стабильном развитии страны», — подчеркнул депутат. Читайте подробнее: В Москве заявили, что послание президента вселяет веру в людей

19:44 Президент РФ Владимир Путин, начав свое выступление «с идеи благополучия и процветания граждан и страны как главной цели государства, в итоге пришел к образу военного вождя, противостоящего внешней угрозе», отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). Апофеозом выступления стала тема безопасности, противостояния США и наших ответов на внешнюю угрозу, рассуждает парламентарий. В ответ на выход США из договора ПРО и фактического игнорирования договора СНВ-3 Россия предлагает асимметричный ответ в виде новейших боевых комплексов. Это новый ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», стратегическая система с планирующим крылатым блоком «Авангард» и боевой лазерный комплекс. Все это вооружение призвано сделать неэффективным всю выстраиваемую США и НАТО систему ПРО и сохранить наш паритет. «Выступление на эту тему сопровождалось показом видеоряда, правда, не совсем убедительного в части анимационных эффектов. Все эти военные разработки, как отметил президент, доказывают наличие у России современных технологий, «растущую военную мощь» и способность отразить любое нападение», — указал депутат.

19:47 Губернатор Курганской области Алексей Кокорин увидел в послании один из залогов успеха «прорывного развития России» в целом и каждого отдельного региона. По его мнению, он — «в достижении глобальных целей по развитию экономики и науки и решении точечных проблем, которые сегодня волнуют жителей городов и сел».

19:49 Послание Владимира Путина — в том числе и его заключительная часть — предназначалось в первую очередь российским слушателям. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук Владимир Слатинов. «Даже эта грозная риторика — послание внутреннее, очень эффектное. Оно состоит в следующем: мы в последние годы совершили геополитический рывок, перевели гигантские ресурсы в сферу ВПК, мы на обозримую перспективу теперь — великая военная держава, и деньги потрачены не зря», — считает политолог. «Посыл следующий: мы должны обратиться к идее внутреннего развития в следующих направлениях: доходы граждан, образование и здравоохранение, инфраструктура. На самом деле, Путин чувствует настроение людей, и он понимает, что люди приняли геополитический разворот, но все равно хотят позитивных перемен в плане роста доходов, экономики и усовершенствования инфраструктуры. Эта часть, конечно, хорошо ложится на ожидания населения». Подробнее: Амбициозные задачи Путина — проекции региональной повестки

19:54 Тема определенного рубежа, на котором оказалась Россия в 2018 году, витает в воздухе, так же как и необходимость стране сделать мощный рывок вперед, отметил депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР). Большое внимание в послании было уделено теме безопасности, указал парламентарий. [[[picture31]]] «Когда сегодня я увидел запуск крылатой ракеты с компактным ядерным двигателем, то был приятно удивлен. Раньше это в принципе считалось невозможным. А то, что мы уже производим такие изделия, которые, огибая складки местности, долетают за несколько минут до Вашингтона, в меня вселяет огромный оптимизм», — заявил Дегтярёв. Также вызывает гордость у депутата уровень защиты информации отечественными спецслужбами, которые сохраняли все это в секрете от всего мира, и степень подготовки российских инженеров. «С таким вооружением Россия не только сохранит свой суверенитет, но и обеспечит мир на Земле», — уверен он.

20:17 Послание президента России Владимира Путина — «мощнейший по энергетике, стратегически выверенный документ», являющийся программой действий, отвечающей на все современные вызовы. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «В ближайшие годы нам необходимо совершить мощный технологический рывок. Россия должна войти в число пяти самых развитых экономик мира, достигнуть увеличения ВВП на душу населения как минимум в полтора раза, опережая, таким образом, темпы роста ведущих держав планеты. Владимир Владимирович озвучил и конкретные пути достижения поставленных целей. В первую очередь это поддержка наукоемких отраслей и скорейшее внедрение лучших наших достижений в области электроники, робототехники, информационных технологий», — отметил спикер парламента Петербурга. Что же касается второй части президентского послания, посвященной новым достижениям российской «оборонки», то это «ясный и недвусмысленный сигнал нашим «западным партнерам», уверен Вячеслав Макаров. «Им наглядно показали, что любые попытки нанести по нам ядерный удар и остаться безнаказанными обречены на провал. Россия не просто сохранила равенство сил, но и добилась неоспоримого превосходства в сфере стратегического вооружения», — заявил глава Заксобрания, одновременно являющийся начальником кафедры Военно-космической академии им. Можайского в звании полковника.

20:30 На что в послании президента обратили внимание на Урале и почему свердловские медики удивились своим зарплатам. Подробности: Челябинску воздух, Ямалу — дороги: что отметили уральцы в послании Путина

20:44 На Кубани очень ждут открытия Крымского моста — со стороны Краснодарского края, так же, как и со стороны Керчи, расширяется дорога, строится инфраструктура, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края, доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов. «Мы очень ждем и готовимся к открытию моста, для нас это очень серьезная программа, мы этого не скрываем. Потому что любой едущий в Крым сначала проедет по Краснодарскому краю. Сегодня мы ведем речь об ускоренном развитии Азовско-Черноморского побережья, той дороги, которая ведет к Крыму. Она у нас долгое время не была освоена. Мы в угоду Черноморскому побережью Азовское побережье отодвигали на второй план. Но сегодня мы даем возможность людям развиваться там — строить места отдыха, строить гостиные дворы, отели, паркинги, заправки — все, чтобы человек мог остановиться, отдохнуть и ехать дальше. Путь неблизкий из Москвы до Крыма, с открытием моста многие поедут, тут нечего и говорить, но по пустыне ехать не надо. Надо ехать по обустроенной инфраструктурой территории. И мы рассчитываем, что получим возможности дополнительного развития». Подробнее: Путин объяснил, чего хочет Россия

20:46 Подводные беспилотные аппараты, о создании которых заявил в в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, будут иметь почти неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Это позволит им скрытно выходить к объектам поражения, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Уже проведены испытания основного элемента аппарата — ядерной энергетической установки. Она позволит подводному дрону двигаться на глубине более тысячи метров и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника. «Проведенное нами моделирование показало, что перехватить такой аппарат будет очень сложно, практически невозможно», — сказал Владимир Королев. [[[picture30]]]

21:08 Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, чем важно послание президента для республики, почему дороги и жилищное строительство — до сих пор проблемные вопросы, а также о том, кому адресован «сигнал» Владимира Путина. Читайте подробнее: Дороги и ипотека: болезненные вопросы для Крыма