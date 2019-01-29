Москва, 29 января, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Международная политика сегодня приближается к состоянию, описанному в кризисных сценариях политологов и военных аналитиков времён холодной войны. Об этом 29 января заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Советский плакат

«Много десятилетий назад я беседовал с американскими молодыми аналитиками, которые составляли сценарии ядерной войны для высшего политического руководства США. Разговор был очень интересный. Конфигурация мира была совсем другая, принцип был простой: а что произойдёт, если Северная Корея нападёт на Южную и захватит её? Да так, ничего! А если Китай нападёт на Тайвань и захватит его? Ерунда! А если Советский Союз и ГДР что-то устроят вокруг Западного Берлина и прихватят его? Тоже можно проглотить. Но если в один день Северная Корея нападёт на Южную, Китай на Тайвань и захватят Берлин — вот тогда начнётся ядерная война», — заявил Васильев.

Ключевым фактором для начала ядерной войны считалось именно одновременное осуществление сразу нескольких таких кризисных сценариев, указал он.

«И сегодня мы вступили в глобальный мир, в котором самая большая опасность, что некоторые конфликты могут наложиться друг на друга», — подчеркнул политолог.

«Мы уже видим (нарастание) этих кризисов. Венесуэла, Украина, Сирия, на подходе Корея — и не дай бог сегодня все эти болевые точки одновременно задымят и начнут работать в этой резонансой частоте! Это и есть самая большая опасность глобализации. Да, это возможно, и мы сегодня это видим, мы живём в глобализированном мире, где всё это взаимосвязано», — указал Васильев.