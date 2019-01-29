Москва, 29 января, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Об этом 29 января заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Ракета 3М-14Э для вооружения подводных лодок из состава интегрированной ракетной системы Калибр-ПЛЭ/Club-S

«Я не стал бы отдавать США на откуп Латинскую Америку. Нет. Мы должны чётко сказать: господа американцы, уважайте нормы международного права, мы заставим вас это делать совместно с другими странами, которые могут указать США на то, что они ведут себя безрассудно», — заявил Коротченко.

Ради этого Россия в том числе должна предпринять решительные шаги по дальнейшему сближению с Китаем, считает он.

«Мы должны провести закрытый раунд военно-стратегических консультаций на предмет выработки совместных мер сдерживания США. Речь не идёт о военном блоке, но речь идёт о том, чтобы взять и провести в Мексиканском заливе учения военно-морских сил Китая и военно-морского флота России с практическими пусками крылатых ракет «Калибр». Не в сторону США — не дай бог, — а в сторону свободных океанских пространств для борьбы с международным наркотрафиком. Вот так! Защищая США, борясь с международными наркокартелями», — подчеркнул эксперт.

«Пусть наши подводные лодки ядерные всплывут в Мексиканском заливе. Будет холодный душ для Трампа и других Болтонов», — добавил он.

Необходимо провести серьёзные консультации и о совместном планировании и взаимном прикрытии российскими стратегическими ядерными силами Китая и России, считает Коротченко.

«Чтобы США видели не отдельно Россию и не отдельно Китай, а то, что в случае ракетно-ядерного нападения либо на Россию, либо на Китай мы могли бы действовать против агрессора совместно — совместный ядерный зонтик. Он у нас гораздо более обширный и более мощный, чем у китайцев. Вот это будет реальный ответ для США», — заключил Коротченко.