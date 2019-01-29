Лондон, 29 января, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Каждый двадцатый житель Соединенного Королевства считает, что Холокоста, осуществленного нацистами, никогда не было, в то время как каждый двенадцатый придерживается мнения, будто его масштабы были преувеличены, сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на результаты опроса, появившиеся 28 января в ежедневном британском СМИ.

RonPorter Освенцим

Итоги исследования, проведенного фондом «День памяти жертв Холокоста», также выявили, что 45% жителей Великобритании не знают, сколько всего евреев было убито нацистами, а 19% полагают, что жертв было меньше 2 миллионов.

Участниками опроса стали 2 тысячи британцев. Он был специально проведен 27 января — в Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечается Соединенным Королевством в соответствии с датой освобождения концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим) в 1945 году.

Глава организовавшего исследование фонда Оливия Маркс-Уолдман заявила, что полученные результаты повергли ее в шок. Тем не менее она подчеркнула, что не думает, будто все те, кто продемонстрировал «скептицизм в ходе опроса», на самом деле являются «активными отрицателями Холокоста».

Маркс-Уолдман также сообщила британскому ежедневному изданию The Observer, что «невежество» людей, сомневающихся в реальности Холокоста, означает, по ее мнению, их подверженность вере в «мифы и искажение фактов».

При этом, согласно результатам опроса, 76% жителей Великобритании считают, что необходимо уделять больше внимания информированию людей о Холокосте, хотя в минувшее воскресенье (когда отмечался Международный день памяти) по всему Соединенному Королевству было проведено 11 тысяч памятных мероприятий.

Осуществленный нацистами Холокост был самым страшным геноцидом в истории XX века, напоминает испанское издание. Жертвами тех событий стали 6 миллионов евреев, которые в числе представителей других национальных меньшинств были убиты в период с 1933 года, когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии, по 1945 год, на который пришелся конец Второй мировой войны.

При этом ни The Times, ни El Mundo не сообщили своим читателям, что Освенцим освобождала советская армия.