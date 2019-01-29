Белгород, 29 января, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Депутаты Белгородского городского Совета на сессии 29 января приняли новую редакцию правил благоустройства, которая возлагает на собственников недвижимости обязанность убирать прилегающую территорию от мусора и опавших листьев и косить сорняки.

webandi Уборка территории

Документ на заседании представил глава департамента городского хозяйства администрации Белгорода Александр Немыкин. По сравнению с первоначальной редакцией список работ по наведению порядка на прилегающей территории уменьшился: из него исключили уборку снега, обработку тротуаров от гололёда, уборку засохших деревьев, вывоз травы и полив растений.

При определении границы прилегающих территорий для индивидуальных жилых домов расстояние сократили до 10 метров, для коммерческих объектов — до 15 метров, а для многоквартирных домов границы прилегающих территорий пока не установили.

Необходимость внести дополнения в правила благоустройства в мэрии объяснили изменениями в федеральном и региональном законодательствах. Врио главы городской администрации Юрий Галдун заявил, что у мэрии нет задачи пополнять бюджет за счёт нарушителей новых правил, однако в ближайшее время будут разработаны методические указания о штрафных санкциях, потому что «наказание должно быть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, правила благоустройства во всех редакциях вызывали у горожан недовольство. Проект не только раскритиковали на общественных слушаниях — горожане даже выходили на митинг. По информации портала Fonar.tv, прокуратура тоже рекомендовала депутатам не принимать документ, так посчитала его противоречащим законодательству.

В горсовете считают, что все замечания белгородцев «максимально учли». Не учли главного требования — не принимать новых правил. В день заседания актовый зал мэрии был переполнен, и активистам пришлось стоять на ступеньках в проходе. Позже пускать людей туда просто перестали.

Зато в соцсетях активно начали обсуждать выступление Юрия Галдуна, который исполняет обязанности мэра всего неделю. Телеграм-канал «Белгород №1» опубликовал запись, на которой врио главы администрации советует одному из присутствующих в зале «взять слуховой аппарат». По словам очевидцев, пенсионер, которому не хватило места в зале, пожаловался, что врио мэра было плохо слышно.