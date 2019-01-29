Каир, 29 января, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Министерская конференция по ситуации на Ближнем Востоке, которую решили организовать власти США и Польши, крайне вредна для стабильности в регионе и мире в целом. Об этом сегодня, 29 января, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Напомним, что конференция по Ближнему Востоку должна пройти в Варшаве 13−14 февраля, и готовится она в большой спешке. Открыть пресс-конференцию должны государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Российская сторона заявила, что не видит никакого смысла участвовать в этой конференции, так как её подготовка идет без учета мнения влиятельных ближневосточных и внерегиональных стран.

В МИД Польши однако выразили надежду, что Москва передумает и все-таки примет участие в данном саммите.

Однако Богданов заявил, что российская сторона приняла четкое решение и участвовать в саммите не будет, так как его подготовка ведется без участия ключевых стран Ближнего Востока, в частности, Ирана, а также без участия великих держав, прежде всего России и Китая.

«Мы приняли решение не участвовать и считаем, что это мероприятие вредное для стабильности и мира на Ближнем Востоке», — подчеркнул Богданов.