Москва, 29 января, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Сообщения в СМИ о якобы нахождении в Венесуэле частных военных из России не соответствуют действительности. Об этом заявил 29 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Это всё давно опровергнуто», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков констатировал, что из общего информационного массива вокруг событий в Венесуэле «выхватываются наиболее недостоверные, несоответствующие действительности, одиозные и никак не соотносящиеся с нашей политикой сюжеты».

Напомним, на минувшей неделе агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро прибыло около 400 российских военных-контрактников, якобы «связанных с Кремлём» и «выполняющих секретные миссии для России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что подобные сообщения относятся к «области конспирологии» и не соответствуют действительности.

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