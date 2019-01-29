Париж, 29 января, 2019, 21:05 — ИА Регнум. В результате схода лавины во Французских Альпах погиб горнолыжник, ещё один пропал без вести, 29 января передает агентство Associated Press.

Hans Лавина

Сход лавины произошел вблизи городка Сент-Кристоф-ан-Оазан в регионе Изер, вне обустроенных горнолыжных трасс.

В настоящий момент второго горнолыжника продолжает искать группа из 30 спасателей, двух вертолетов и кинологов.

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