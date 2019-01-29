Москва, 29 января, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В 2019 году впервые с времён СССР сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ начнут патрулировать арктическую зону, сообщает 29 января газета «Известия» со ссылкой на представителя российского военного ведомства.

Mil.ru МиГ-31

По информации издания, две эскадрильи сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31БМ будут прикрывать Арктику в восточной и западной зонах ответственности Северного флота.

Уточняется, что технические характеристики этих самолетов позволяют им находиться в воздухе длительное время без дозаправки, а скорость гарантирует перехват любых воздушных целей.

Кроме перехвата воздушных целей, эскадрильи будут сопровождать бомбардировщики и прикрывать корабли Северного флота.

Стоит отметить, что сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 целенаправленно создавались в СССР для прикрытия северных границ Советского Союза от воздушного и ракетного нападения.