Челябинск, 29 января, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков переведён в другую колонию. Это связано с соображениями его безопасности, заявили журналистам в областной прокуратуре.

ErikaWittlieb Тюрьма

Информацию о том, что Сандаков переведён из колонии №1 в колонию №6, ранее распространили представители областной общественной наблюдательной комиссии. Со ссылкой на заключённого они отмечают, что для него это стало неожиданностью.

В прокуратуре журналистам не стали пояснять, в чём именно была проблема с личной безопасностью бывшего вице-губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был осуждён 5 октября 2018 года. Приговор вынес Советский районный суд Челябинска. За мошенничество и получение взятки экс-чиновник получил 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и должен уплатить штраф в размере 7 млн рублей.

В день вынесения приговора бывший вице-губернатор был взят под стражу. Отметим, что виновным он себя так и не признал.