Вашингтон, 29 января, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Российская Федерация обязательно будет осуществлять кибератаки с целью вмешательства в процесс президентских выборов на Украине. Об этом сегодня, 29 января, заявил глава национальной разведки США Дэниел Коутс во время слушаний комитета по разведке сената конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дэниел Коутс

«Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы на Украине», — сказал Коутс.

Напомним, что в США до сих пор считают, что Россия вмешалась в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году, при этом до сих пор не предъявлено никаких реальных доказательств такого вмешательства.

Также американская разведка трубила о том, что Россия обязательно вмешается в промежуточные выборы в конгресс США и выборы губернаторов штатов, которые прошли в ноябре 2018 года. Однако никакого вмешательства не было, и впоследствии это подтвердили сами американские спецслужбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Достоверных данных о рейтингах выдвинувшихся в президенты Украины кандидатов нет, так как все социологические службы на Украине крайне ангажированы. Большинство соцопросов отдают лидерство Юлии Тимошенко (около 17%). На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко (14%), который заявил о своем выдвижении только сегодня. При этом ещё два месяца назад рейтинг Порошенко находился в районе отметки в 5%.