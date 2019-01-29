Каракас, 29 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Об этом 29 января сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передаёт телеканал Telesur.

The Photographer Общественное министерство. Венесуэла

По его словам, расследование начато в связи с ущербом, наносимым стране в результате деятельности оппозиционера.

Сообщается, что прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с требованием запретить Гуайдо покидать территорию страны до окончания расследования.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.

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