Вашингтон, 29 января, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США приступило к производству первой партии новых ядерных боеголовок малой мощности W76−2. Об этом сегодня, 29 января, пишет газета Defense News со ссылкой на представителей НУЯБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

По словам одного из представителей НУЯБ, ведомство планомерно продвигается к завершению производства первой партии ядерных боеголовок W76−2 и намеревается передать их военно-морским силам к концу 2019 финансового года. Сколько боеголовок войдет в первую партию, не уточняется. В США финансовый год заканчивается 30 сентября.

Известно, что производство ядерных боеголовок W76−2 идет на заводе НУЯБ Pantex в штате Техас. Ядерные боеголовки W76−2 были разработаны на основе боеголовок W76−1, которые устанавливались на баллистические ракеты Trident II. Эти ракеты размещаются на стратегических подводных лодках ВМС США класса «Огайо». На данный момент США располагают 14 такими подлодками, каждая из которых несет по 24 ракеты Trident II.

Мощность W76−1, которая разрабатывалась в 70-е годы XX века, составляет 100 килотонн. Мощность новых W76−2 — порядка 5−6 килотонн.

Ядерные боеголовки W76−2 малой мощности были разработаны для укрепления американского потенциала ядерного сдерживания. В начале февраля 2018 года администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую американскую ядерную доктрину. В этом документе сказано, что наличие боезарядов малой мощности в ядерном арсенале страны не позволит России «использовать свой потенциал тактического оружия». Такими ядерными зарядами малой мощности и являются боеголовки W76−2.

Напомним, что НУЯБ отвечает за производство и хранение арсенала ядерных боеголовок США. По оценкам американских неправительственных экспертов, количество ядерных боеголовок в США составляет 6,8 тыс. штук.