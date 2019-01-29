Копейск, Челябинская область, 29 января, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Челябинской области снова умер ребёнок. Трагедия произошла больнице № 1 посёлка Потанино, что под Копейском, пишут местные СМИ.

Больничный коридор

Как сообщает «Копейский рабочий», 13-летний мальчик умер 29 января. Ранее он был госпитализирован с пневмонией.

В областном управлении СКР уже заявили о начале доследственной проверки по фактам публикаций в СМИ. Свою проверку начали и в областном минздраве.

Отметим, с начала года это не первая смерть ребёнка в больницах Челябинской области. Ранее в одном из стационаров умерла девятилетняя девочка. По предварительным данным, её лечили не от того заболевания, которое у неё было.