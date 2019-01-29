Обнинск, Калужская область, 29 января, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Прокуратурой Обнинска Калужской области обжалован приговор городского суда, вынесенный в отношении заведующего Обнинского Центра брахитерапии рака предстательной железы Павла Свиридова. Он обвинялся судом в совершении 24 преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса России, а именно в получении взяток в размере от 50 до 350 тыс. рублей, а также в покушениях на получение взятки. Об этом сегодня, 29 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Обнинска старший советник юстиции Павел Гульчак.

Gtrk-kaluga.ru Онколог Павел Свиридов на заседании суда.

По его словам, назначенное 18 января 2019 года городским судом наказание Павлу Свиридову в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и со штрафом в размере 5 млн рублей несправедливо. При назначении условного наказания суд не учел, что виновный не возместил ущерб, причиненный им мошенническими действиями в отношении четырех пациентов. Кроме того, подсудимый не раскаялся в содеянных 24 преступлениях.

«Прокуратура города Обнинска считает необходимым назначить окончательное наказание заведующему Обнинского Центра брахитерапии рака предстательной железы Павлу Свиридову в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима, а также штрафом в размере 25 миллионов рублей и с лишением права Свиридову занимать должности в медицинских организациях сроком на 6 лет», — сказал Павел Гульчак.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, следствием и судом было установлено, что в 2015—2016 годах врач Павел Свиридов получал от пациентов, страдающих онкологическим заболеванием, крупные взятки за проведение операций методом контактно-лучевой терапии с использованием йода 125-го и за содействие в выделении квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь. Между тем многие пациенты не знали, что лечение в Центре брахитерапии рака предстательной железы Обнинской клинической больницы № 8 ФМБА России проводится за счёт бюджета. Заведующий Центром Свиридов сообщал пациентам и их родственникам, что деньги необходимы для приобретения недостающих материалов. Онколог сообщал больным людям о том, что цена квоты не соответствовала фактически проведенному лечению. Следствием было установлено, что онколог Свиридов оформлял лечение своих пациентов в два этапа, то есть на каждого пациента оформлялось две квоты. Проведенные в ходе расследования экспертизы показали, что с учётом двойного размера квоты на пациента, сумма которых составляла 490 тысяч рублей, установлен профицит квоты, то есть цена квоты была выше фактической стоимости лечения каждого пациента на десятки тысяч рублей.