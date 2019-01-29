Москва, 29 января, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Американцы не позволят потерять доход от венесуэльской нефти. При этом в отношении стран, которые продолжают поддерживать экономические контакты с латиноамериканской республикой, США могут ввести санкции, сказал политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24».

Солдат армии США

Сперва политолог задался вопросом, почему США не оказывают помощь другим странам с низким уровнем жизни.

«Их должны волновать проблемы Сомали, Судана, Гватемалы, где нет такого количества полезных ископаемых, но народ-то голодает. Конечно, американцы заберут свои деньги. Когда они говорят, что наложат эмбарго на нефть Венесуэлы, они уже сегодня заявили, что исполнят все обязательства по контрактам, заставят исполнить обязательства по контрактам Венесуэлу и деньги положат в закрытый депозитарий. Плюс потом они начнут говорить о санкциях в адрес стран, которые выполняют свои обязательства по контрактам с Венесуэлой. Американцы введут немыслимые условия для Венесуэлы и давят на Европу. Британия уже сообщила, что не передаст золотовалютные резервы Венесуэлы режиму Мадуро», — сказал Маркелов.

Политолог считает, что независимо от того, какая власть в Венесуэле, будущее своей страны должны определять её жители, а не американский или европейский истеблишмент.

«Мы все время говорим: вопрос не в том, какие власти в Венесуэле, но даже в случае смещения власти решения принимать должен сам народ, без давления США и Европы. Мы постоянно говорим, ребята, пусть они сами примут решение. Но почему вы признаете самозванца и почему считаете, что за счет этого самозванца вы можете получить доступ к ресурсам этой страны?» — отметил политолог.

Также Маркелов высказал мнение, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не случайно взял блокнот с надписью о переброске войск в Колумбию не с той стороны. Политик, вероятно, целенаправленно хотел допустить такую «утечку». Причем ввод войск в соседнюю с Венесуэлой Колумбию не блеф. Однако не факт, что американцы будут воевать. Более вероятно, что боевые действия будут вести колумбийские солдаты, а американцы ввод своих войск оправдают «защитой» союзника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 января 2018 года председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности главы государства. В этой должности его признали США, Канада, отдельные страны Евросоюза и Латинской Америки.