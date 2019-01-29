Майдугури, Нигерия, 29 января, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Число беженцев из Нигерии в Камерун резко выросло в результате последних нападений террористов «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 29 января передает агентство Associated Press.

Jeremy Weate Нигерия

По информации ООН, число беженцев из нигерийского города Ранн, на который исламисты продолжают совершать нападения, только за 26−27 января составило 30 тыс. человек.

Число внутренних перемещенных лиц из нигерийской провинции Борно за несколько дней составило 80 тыс. человек. Ещё несколько тысяч человек бежали в Чад.

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