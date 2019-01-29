Киев, 29 января, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Мэры украинских городов опасаются, что новый президент Украины свернет реформу децентрализации. Об этом 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

ВАДИМ ЧУПРИНА Борис Филатов

«Как мэр города миллионника ещё не первого, но уже и не второго города в Украине, форпоста независимости… Мы — мэры многих городов, с которыми я дружу и общаюсь, не уверены, что одна из самых успешных реформ — реформа децентрализации может быть бесповоротной. Мы — мэры общаемся с многими «золотыми» кандидатами, которые особенно во время выборов, страшно полюбили местное самоуправление. Но веры им нет. Подавляющее большинство из этих людей десятилетиями находились в политическом истеблишменте. И раньше никому из них в голову не пришла мысль поделиться властью и полномочиями с людьми и территориальными громадами. Только один человек, его имя вы знаете, поделился властью и полномочиями с людьми», — сказал Филатов.

По его словам, сегодня «в каждом новом и отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг» президента.

«Да, это возможно одна из самых успешных реформ. Да, денег и полномочий стало больше. Но к сожалению, нет уверенности что эта реформа не будет подвергнута ревизии и не станет бесповоротной», — добавил Филатов.

В то же время он считает, что от реформы децентрализации больше выиграли города с населением до 100 тыс. человек.

«Есть проблемы с этой реформой. Например, сегодня доходы крупных мегаполисов таких как Днепр, Харьков или Одесса выросли в процентном отношении меньше, чем доходы городов с населением до 100 тыс. человек. Большие города стали пасынками этой реформы. А ведь во всем мире драйверы прогресса — крупные мегаполисы. … Сейчас мы должны уделить особое значение для децентрализации больших городов», — считает Филатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодаря реформе децентрализации бюджеты громад выросли в среднем в 3−4 раза, а иногда даже в 10. Он напомнил, что на эти деньги местным властям удалось реконструировать школы и детские сады, закупить мебель, построить новые Центры предоставления административных услуг, где можно удобно получить десятки государственных услуг и документов, отремонтировать дороги с уличным освещением и остановками.

Также премьер-министр заявил о начале нового этапа децентрализации, который обеспечит необратимость реформы.

«Благодаря реформе децентрализации бюджеты громад выросли в среднем в 3−4 раза, а иногда даже в 10. Теперь для реальных изменений на местах нужны только желание и воля жителей… Доходы местных бюджетов выросли с 70,2 млрд грн (2,525 млрд долл. — ред.) в 2014 году до 233,9 млрд грн (8,413 млрд долл. — ред.) в 2018 году», — отметил Гройсман.