Римских заключенных привлекли к асфальтированию дорог
Рим, 29 января, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Заключенных римской тюрьмы Ребиббиа привлекли к асфальтированию дорог в столице, передает Italia Oggi во вторник, 29 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Асфальтоукладчики
К работам были привлечены 30 заключенных, отобранных руководством тюрьмы и прошедших обучение. Им помогал профессиональный укладчик.
Планируется, что такие работы станут регулярными, предполагается провести 25 мероприятий под общим названием «Я искупаю свою вину перед Римом».