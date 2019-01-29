Рим, 29 января, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Заключенных римской тюрьмы Ребиббиа привлекли к асфальтированию дорог в столице, передает Italia Oggi во вторник, 29 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

К работам были привлечены 30 заключенных, отобранных руководством тюрьмы и прошедших обучение. Им помогал профессиональный укладчик.

Планируется, что такие работы станут регулярными, предполагается провести 25 мероприятий под общим названием «Я искупаю свою вину перед Римом».