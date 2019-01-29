Москва, 29 января, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Инициатива Минюста об отказе за наказание при «вынужденной» коррупции устраняет излишние формальности, считает общественный омбудсмен по противодействию коррупции в правоприменительной практике Дина Крылова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением.

«Текста законопроекта пока нет, но исходя из своего экспертного опыта, могу предположить, что в данном случае вообще не идет речи о коррупции как преступлении или правонарушения. Речь об устранении излишних формальностей», — цитирует Крылову пресс-служба.

В частности, указала она, антикоррупционное законодательство предусматривает для госслужащих определенные требования и ограничения, например, они обязаны ежегодно отчитываться перед специальными кадровыми комиссиями о наличии счетов в коммерческих банках.

«Но мы все знаем, как были активны банки в сфере розничного кредитования все последние годы. Многим людям были открыты карточные счета, о которых они и не знали, или забыли, или на которых лежат символические суммы, буквально в пределах тысячи рублей. И комиссии часто вынуждены наказывать этих несчастных клерков просто за то, что они не предоставили данные обо всех своих счетах. К нам в лабораторию антикоррупционной политики обращались за консультацией в подобных случаях», — указала эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минюст уточнил, что «в определенных обстоятельствах» соблюдение требований о предотвращении конфликта интересов, предъявляемое законом, «невозможно в силу объективных причин, исключающих возможность их соблюдения и исполнения». В качестве примера в Минюсте привели моногорода, закрытые административно-территориальные образования и отдельные районы Крайнего Севера, которые «характеризуются отдаленностью, малочисленностью и тому подобное». Кроме того, бывшие члены семей госслужащих «не всегда соглашаются» сообщить сведения о доходах и расходах общих детей, уточнили в Минюсте.