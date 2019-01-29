Казань, 29 января, 2019, 19:20 — ИА Регнум. В 2018 году в экономику Татарии удалось привлечь 117,5 млрд рублей из различных источников, что на 30% больше, чем в 2017 году. На реализацию проектов фактически поступило 115,9 млрд рублей, или 98,6% от утвержденного региону лимита, сообщили ИА REGNUM в минэкономики Татарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Казанский Кремль

По словам главы ведомства Фарида Абдулганиева, в прошлом году больше всего средств из федерального бюджета поступило на развитие промышленности и образования, транспорта и дорожного хозяйства, национальной экономики и агропромышленного комплекса.

В 2019 году республика уже подала заявку на 43,7 млрд рублей, при утвержденном лимите в 33,1 млрд рублей.

«Мы ожидаем увеличения данных средств по итогам участия в 2019 году в конкурсах, проводимых федеральными министерствами, госкорпорациями и институтами развития», — отметил министр.

В настоящее время в республике разработаны 47 региональных проектов, затрагивающих отрасли экономики и социальной сферы. В ближайшие три года из федерального бюджета на их реализацию будет направлено 34,3 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году республика планирует увеличить объем отчислений в федеральный бюджет до 800 млрд рублей, что составит 75% от планируемой суммы налоговых поступлений в республиканскую казну. При этом в бюджете Татарии останется 25% поступлений — 273 млрд рублей. Причем по итогам 2018 года соотношение распределения поступлений составляло 70% в пользу бюджета РФ и 30% в бюджет республики.