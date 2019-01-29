Москва, 29 января, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Беспилотный ударный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник», фотографии которого были рассекречены в январе 2019 года, станет основным ударным дроном ВКС России, считают эксперты американского военно-аналитического журнала The National Interest.

БПЛА «Охотник»

По мнению автора аналитической статьи Дэвида Акса, потребность в собственном ударном беспилотнике российские военные осознали в ходе вооружённых конфликтов последних лет.

Рассекреченный недавно «Охотник», фотографии с испытаний которого были выложены в Сеть, аналитик The National Interest считает представителем «следующего поколения» ударных вооружений, который будет активно использоваться ВКС РФ вместе с традиционными боевыми самолетами.

Кроме того, Акс утверждает, что создание малогабаритных бомб и ракет, которые будет нести БПЛА «Охотник», обеспечит этому дрону позиции одной из основных ударных машин российских ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту малозаметного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник-Б» начались в России в 2011 году. СМИ сообщали, что некоторые элементы БПЛА «Охотник» унифицированы с системами многофункциональных боевых самолетов пятого поколения Су-57, первую партию которых ВКС России могут получить уже в текущем году.