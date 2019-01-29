Москва, 29 января, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации решило разъяснить, какие именно коррупционные действия, совершенные под влиянием «обстоятельств непреодолимой силы», оно предлагает не считать нарушениями. Соответствующее заявление распространила сегодня, 29 января, пресс-служба министерства юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Напомним, что согласно действующему в России антикоррупционному законодательству, государственные служащие обязаны предоставлять декларации о своих доходах и имуществе, а также о доходах членов своей семьи. Кроме того, чиновники обязаны сообщать о степени родства для предотвращения конфликта интересов. Также чиновники обязаны заявлять о случаях, когда их склоняли к коррупции.

Однако в Минюсте разрабатывают законопроект, который бы внес поправки в антикоррупционное законодательство, согласно которым, предлагается не наказывать государственных служащих за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. В ведомстве подчеркивают, что разрабатывают этот законопроект в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018−2020 годы.

Данная инициатива Минюста сразу же вызвала много вопросов. В связи с этим в ведомстве решили пояснить, о чём, собственно, идёт речь.

В Минюсте считают, что конфликта интересов не всегда удается избежать в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, в районах Крайнего Севера и других местах, которые характеризуются отдаленностью и малочисленностью.

Также есть проблема, когда бывшие члены семьи государственного служащего не соглашаются предоставить сведения о доходах и расходах общих детей.

Кроме того, есть случаи нарушения антикоррупционного законодательства чиновниками из-за долгой и тяжелой болезни.