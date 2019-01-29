Стамбул, Турция, 29 января, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Независимого следователя ООН Агнес Калламард пока не допустили в консульство Саудовской Аравии для проведения следственных мероприятий по «делу Хашогги», 29 января передает агентство Reuters.

POMED Джамаль Хашогги

«Надо честно отметить, запрос к ним пришел довольно поздно, и нам нужно дать им немного больше времени для обработки нашего запроса. Мы с уважением призываем власти предоставить нам доступ… пока мы здесь», — заявила Калламард журналистам у здания саудовского консульства в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в ООН сообщили о начале инициированного Турцией «независимого международного расследования» смерти журналиста Джамаля Хашогги, убитого 3 октября в саудовском консульстве в Стамбуле.

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