Киев, 29 января, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Парламенту Украины нужно принять Кодекс о местном самоуправлении, чтобы децентрализация стала бесповоротной. Об этом 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» заявил мэр г. Днепропетровск (на Украине переименован в Днепр) Борис Филатов.

Фото посольство Украины в Астане Украина

«Сегодня бюджеты больших городов зависят от субвенций и дотаций со стороны государства. К нам постоянно каждый год пытаются лезть в карман чиновники из минфина. Это действительно так, особенно перед принятием бюджета. Чтобы сделать децентрализацию бесповоротной, мы обязаны принять Кодекс о местном самоуправлении», — сказал Филатов.

Он предложил продолжить децентрализацию и поделиться финансовыми полномочиями с громадами микрорайонов, чтобы мэры не занимались мелкими вопросами — строительством детских и спортивных площадок.

«Крупным городам нужно дать право делегировать полномочия и деньги громадам микрорайонов. Спустить децентрализацию дальше. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими и спортивными площадками. Деньги должны быть в самом, самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутыми руками, мы должны спустить деньги вниз», — предложил Филатов.

При этом мэр предложил создать муниципальную полицию, как во многих странах Запада.

«Мы должны поставить на широкую общественную дискуссию вопрос создания муниципальной полиции. Во всем мире пьяными, хулиганами, мелкими кражами, парковками занимается полицейский, подчиняющийся местному самоуправлению. Но если местные царьки, пусть даже на словах, нанесут ущерб государству, должен приезжать столичный спецназ, безжалостно одевать наручники и на долгие годы за решетку», — пояснил он.

Кроме того, он предложил избирать на местных выборах судей и позволить городам выпускать муниципальные бонды.

«Мы обязаны ввести институт мировых судей. Только выбранные, пользующиеся почетом и уважением среди людей судьи могут решать мелкие имущественные споры. Нужно дать крупным городам возможность одалживать на внешних рынках и выпускать муниципальные бонды. Богатые города могут сами одалживать деньги на внешних рынках, а не просить длительного согласования у киевских чиновников. Земельные кадастры должны быть у городов, а не у непонятных назначенцев, которые толкаются у коррупционной кормушки», — считает Филатов.

Он также призвал Киев оставлять экологические сборы на местах.

«Местное самоуправление должно получить право администрировать местные налоги. Фискалы не хотят всем этим заниматься. Экологические деньги и экологический контроль должны принадлежать территориальным громадам. Только мы на местах можем определить баланс между закрытием вредных производств, между сохранением рабочих мест и между компенсацией на рекреацию. Мы в промышленных центрах не понимаем, почему мы должны дышать загрязненным воздухом, а разрешение на выбросы дают в министерстве?» — возмутился Филатов.

Также он пожаловался на широкое распространение игорных заведений.

«Мы должны признать себе, что запрет на азартные игры провалился и превратился в коррупционную кормушку для правоохранителей и депутатов. Наши города заполонили лото, игровые залы и сопутствующие им ломбарды. Нужно дать территориальным громадам возможность регулировать игровой бизнес», — подытожил мэр Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на Форуме местного самоуправления Украины президент Порошенко заявил, что в 2018 году доля местных бюджетов достигла 52% в сводном бюджете страны. По его словам, доля местных бюджетов не просто повысилась, а даже превзошла показатель, о котором можно мечтать. Кроме того, Порошенко подчеркнул важность предоставления министерством финансов открытого публичного доступа к местным бюджетам.

Эта открытость предоставила возможность жителям требовать от местных чиновников проводить изменения в жизни городов и сел, настаивать на использовании средств для решения острейших проблем.