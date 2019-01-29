Минск, 29 января, 2019, 18:41 — ИА Регнум. «Травля националистами учительницы из Витебского района — не первый случай: не так давно предпринимались психологические атаки на учителей и таксистов», — рассказал 29 января ИА REGNUM лидер белорусской общественной организации «Гражданское согласие» Артём Агафонов, комментируя очередной инцидент с местными необандеровцами.

Иван Шилов ИА REGNUM Неонацисты

Травле националистов подверглась Светлана Щербакова — преподаватель по классу фортепиано в детской школе искусств в Витебском районе. Споря в соцсетях, она не сошлась с оппонентами во взглядах на личность украинского националиста Степана Бандеры, придерживалась патриотической точки зрения на партизанское движение в годы Великой Отечественной войны.

В итоге доносители оформили анонимку с жалобой на неэтичное поведение учительницы в социальных сетях и направили документ в три инстанции: директору школы, начальнику местного отдела образования и начальнику районного идеологического отдела. Для правдоподобности националисты сопроводили свой донос скриншотами из социальных сетей.

«Её провоцировали на разные высказывания личного характера, добивались резкой реакции, делали грубые намёки на личную жизнь, — рассказал лидер «Гражданского согласия», знакомый с материалами дела. — Так как, видимо, не смогли добиться от неё желаемого, то приложенные к анонимке «скриншоты» попросту фальсифицировали.

За основу они взяли её посты в социальной сети «Одноклассники» и обработали, видимо, в Photoshop — вставили её имя и фамилию. Написали донос, подписались как «коллектив родителей» и отправили в три инстанции по электронной почте. Видимо, они добивались увольнения Щербаковой».

«Такие анонимки по закону вообще не должны рассматриваться, — добавил Агафонов. — Однако, как показывает практика, всё-таки рассматриваются. Поэтому, дабы внести ясность в вопрос, мы прибыли поддержать Светлану Щербакову».

Ранее в подобных случаях подвергнутые прессингу учителя либо увольнялись сами, либо с ними расторгался контракт по инициативе работодателя — директора государственного учреждения образования, от которого ждали «результат наверху».

Одна из самых известных подобных историй произошла с учительницей физики из лицея в городе Мозырь: не принявшая украинский «майдан» Екатерина Кашо была подвергнута русофобской травле и в январе 2016 года уволилась из учебного заведения. За кампанией травли пристально следили белорусские националистические издания и польский государственный телеканал «Белсат».

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«Её вызвали «на ковёр» к начальнику по идеологической работе: Наталья Буланчикова хотела разобраться — правда ли то, что изложено в анонимке. На встречу прибыли также и мы: я приехал из Минска, подошли два члена нашей организации «Гражданское согласие» из Витебска — Эльвира Мирсалимова и Дмитрий Рубаник. Поговорили. Светлану Щербакову удалось отстоять», — рассказал лидер белоруской общественной организации.

По словам Агафонова, Щербакова не намерена соглашаться с ролью жертвы, да и местные чиновники знают цену анонимкам. Поэтому расправиться с витебской учительницей, скорее всего, на этот раз не удастся.

«Светлана Щербакова по факту организованной в отношении неё травли написала заявление в местное управление КГБ — там приняли заявление и пообещали разобраться, — сообщил Агафонов. — Её оппоненты открыто заявляли о вооружённом свержении конституционного строя».

Найдет ли белорусский КГБ состав преступления с признаками покушения на государственную безопасность или состав иных преступлений — пока вопрос. Однако важно, что провокаторами и стукачами в Белоруссии займутся компетентные органы. На этот раз у местечковых «сознательных» что-то пошло не так.