Астана, 29 января, 2019, 18:40 — ИА Регнум.

«Часть казахстанской общественности, в основном из числа национально-патриотического лагеря, декларирует в отношении России определенный негатив. С другой стороны, часть российской общественности выдает ответную реакцию. Периодически стороны обмениваются упреками и обвинениями», — директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, прокомментировал ИА REGNUM текущие отношения Астаны и Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Эксперт отметил, что «в отдельных российских СМИ, среди некоторых российских экспертов и политиков идет негативная волна по отношению к Казахстану».

«Со стороны Казахстана такие люди тоже есть. Они считают, что Москва ведет себя неправильно во внешней политике, особенно по отношению к Украине, принимает спорные решения относительно Крыма. Под критику попадает вопрос евразийской интеграции. Отдельно затрагивается тема антироссийских санкций, после которых Москва ревностно смотрит на отношения с Западом того же Казахстана», — описал ситуацию Чеботарев.

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Он подчеркнул, что «Казахстан придерживался и придерживается принципа многовекторной внешней политики».

«Это тоже вызывает ревность и агрессию. Такое отношение сформировалось при участии двух сторон — часть казахстанской общественности, в основном из числа национально-патриотического лагеря, декларирует в отношении России определенный негатив. С другой стороны, определенная часть российской общественности выдает ответную реакцию. Периодически стороны обмениваются упреками и обвинениями».

Казахстанский аналитик захотел ответить на часть обвинений, которые «периодически озвучивают российские коллеги и общественные деятели». Среди них — негативное отношение к переходу Казахстана на латиницу, которое, по мнению некоторых людей, приведет к ущемлению прав русскоговорящих граждан Казахстана.

«Это обвинение беспочвенно. Речь идет только об алфавите государственного, казахского языка. Этот вопрос филологии. Здесь нет речи об ущемлении статуса русского языка, его никто не отменяет. Нет речи об ущемлении прав русскоязычных граждан, включая этнических русских. Странно и то, что нашлись люди, которые увидели в этой инициативе сближение Казахстана с Западом. Если это и верно, то лишь отчасти. Тут нет ничего политического, в контексте противостояния с Россией», — подчеркнул эксперт.

Собеседник напомнил, что «процесс латинизации затронул Узбекистан, Азербайджан».

«Инициативу с переходом Казахстана на латиницу озвучили еще в 2012 году. Предполагалось, что программа будет реализована до конца 2025 года. После так называемых «земельных протестов» в Казахстане в 2016 году было принято решение активизировать национальную тематику, которая консолидировала значительную часть населения. То есть обеспечивала бы лояльность населения официальному политическому курсу. Поэтому и была запущена программа «Рухани Жангыру» по модернизации общественного сознания. А латинизация алфавита государственного языка — составная часть этой программы», — пояснил эксперт.