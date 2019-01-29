Каракас, 29 января, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В интернете появилось фото записей от руки в блокноте советника Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона на брифинге в Белом доме. Первая запись: «Афганистан — > приветствуем переговоры». Вторая запись: «5000 войск в Колумбию».

Airforce.com ВВС США

По мнению военных экспертов, речь идет о подготовке военной интервенции в Венесуэлу. Ранее уже сообщалось, что оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя 23 января исполняющим обязанности президента этой страны после ночного звонка вице-президента США Майка Пенса.

Этот звонок и дал старт специальной операции, направленной на смену власти в Венесуэле. По информации The Wall Street Journal, план действий США по этой стране был подготовлен в течение нескольких последних недель.

Если вернуться к блокноту Болтона, то пяти тысяч военнослужащих США для вторжения в Венесуэлу из Колумбии достаточно. Нет необходимости захватывать всю страну, достаточно иметь плацдарм, где может безопасно разместиться временное оппозиционное правительство. Официальное приглашение на ввод войск может поступить от и.о. президента Хуана Гуайдо, который уже признан законным представителем власти со стороны США.

Есть также информация, что в Бразилию, соседнюю с Венесуэлой страну, прибыло 130 израильских военнослужащих различных специальностей. Официальная причина — гуманитарная операция по ликвидации последствий техногенной катастрофы — прорыва дамбы. Ряд экспертов считают, что в данном контингенте могут быть и специалисты по тайным операциям с миссией в соседней Венесуэле.