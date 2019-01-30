Сколько осталось Украине до полной бедности, а РФ до победы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Понижен «антикоррупционный» рейтинг России;
- Отказ от наказания за «вынужденную» коррупцию оправдали в Госдуме;
- Порошенко раскрыл рецепт доведения Украины до полной бедности;
- Законопроект об «ипотечных каникулах» будет внесён в Госдуму до 1 февраля;
- На ужесточении наказания для авиадебоширов настаивают в Совфеде.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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