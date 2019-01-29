Берлин, 29 января, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Бундесвер испытывает острые проблемы с личным составом, боевой техникой и общим управлением, заявил 29 января уполномоченный бундестага по делам бундесвера Ханс-Петер Бартельс.

Eucom.mil Немецкие солдаты

По данным годового доклада, который представил Ханс-Петер Бартельс депутатам бундестага, вооруженные силы ФРГ находятся в плачевном состоянии.

Как сообщает издание Deutsche Welle, цитирующее доклад Бартельса, укомплектованность бундесвера личным составом находится на столь низком уровне, подобного которому не было в истории.

Техническое состояние бронетанковой, авиационной техники, кораблей военно-морского флота Ханс-Петер Бартельс охарактеризовал как плохое.

Кроме того, уполномоченный бундестага по делам бундесвера отметил непомерно раздутый управленческий аппарат вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года статс-секретарь бундесвера Петер Таубер заявил, что технически исправными можно считать менее 40% техники вооруженных сил Германии.