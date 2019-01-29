Пекин, 29 января, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Высокотехнологичная компания Huawei Technoligies из КНР отвергает претензии и обвинения правительства США, сообщает 29 января Синьхуа.

Kārlis Dambrāns Huawei

Компания отрицает свое участие, а также вовлечение дочерних и прочих структур в преступления, нарушающие законодательство США, и другие действия, которые перечисляются в судебном иске против Huawei.

Напомним, что конфликт Huawei с американскими властями начался после задержания по американскому запросу властями Канады финансового директора китайской компании Мэн Ванчжоу, информация о котором появилась в начале декабре прошлого года.