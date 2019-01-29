Копейск, Челябинская область, 29 января, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование убийства мэра Копейска Сергея Вялова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Под следствием оказалась банда из пятерых местных жителей. Им вменили убийство. покушение на убийство, бандитизм и незаконное приобретение оружия. Судить их будут по статьям Уголовного кодекса РСФСР.

По версии следствия, в августе 1994 года обвиняемые организовали и осуществили убийство мэра Копейска. Преступление было совершено в связи с осуществлением главой города полномочий по использованию муниципального имущества. Также они покушались на убийство двоих граждан и подожгли здание налоговой инспекции Копейска.

Четверо граждан были задержаны. Пятый объявлен в международный розыск. Один из задержанных заключил со следователями досудебное соглашение и признал свою вину.

Всего по делу было проведено 15 экспертиз, более 20 обысков и допрошены более 70 свидетелей. Сейчас оно передано в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Вялов был зверски убит в ночь на 30 августа 1994 года. Его тело пролежало на улице несколько часов. Похороны прошли 1 сентября.

Свидетелей преступления на тот момент не нашли.

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