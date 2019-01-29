Москва, 29 января, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Несмотря на множество ошибок, сделанных президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, он продолжает пользоваться большой поддержкой народа, полагает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец. США. Угроза

«Ленин написал, что империализм — высшая стадия капитализма, — обратил внимание Шахназаров. — Это мы и наблюдаем [в Венесуэле]. Почему-то решили, что Ленин и Маркс устарели. Не устарели. Они всё те же. Имеет смысл перечитать. Вся эта история с Венесуэлой — это компенсация за Сирию. Это инспирировано американцами. Акелла промахнулся в Корее, в Сирии, в Ираке и в Афганистане. Акелла много где промахнулся. Я много раз бывал в Латинской Америке, и я должен сказать, что и Мадуро, и Чавес много ошибок сделали, но у них очень большая поддержка. Чавес дал большей части народа хоть что-то. Дал им образование. Дал им возможность лечиться. Дал им продуктовые наборы. Игра только начинается. В таких условиях Фидель Кастро победил Америку и переиграл. Если это выльется в кровавые столкновения, то это может пойти по всей Латинской Америке. США зажигают Латинскую Америку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, законную власть в Венесуэле открыто пытаются свергнуть Соединённые Штаты, которые грубо нарушают нормы международного права.

«Мы (МИД РФ) понимаем, что США… публично взяли курс на незаконную смену режима (в Венесуэле)», — сказал министр.

По его словам, Россия и другие ответственные члены мирового сообщества сделают всё возможное для поддержки законных властей Венесуэлы, которые отстаивают конституцию страны.