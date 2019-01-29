Киев, 29 января, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Украина дойдёт до уровня бедности Венесуэлы, если к власти придут популисты, заявил 29 января на киевском форуме украинский президент Пётр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

По мнению Петра Порошенко, большинство кандидатов на пост президента Украины предлагают вести страну не вдогонку «успешным западным соседям», а по пути Венесуэлы.

«Мы хотим догнать успешных западных соседей или, наоборот, скатиться к уровню Венесуэлы? Именно второй путь, не к Брюсселю, а к Каракасу, предлагают нам большое количество кандидатов… Быть популистом — это значит обманывать людей и обрекать их на бедность и страдания», — заявил Порошенко.

При этом президент Украины скромно умолчал об экономических «достижениях» страны за последние пять лет.

Напомним, на сегодняшний день Украина официально признана беднейшей страной Европы.

Ранее Порошенко заявил, что Украина растет экономически, и «худшее позади».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2019 года на Украине должны пройти выборы президента страны. На данный момент зарегистрированы 13 кандидатов на пост главы государства.