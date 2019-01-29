Рим, 29 января, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Италия готова впустить на свою территорию 47 нелегальных мигрантов с борта корабля Sea Watch при условии, что все они незамедлительно отправятся в Нидерланды или Германию, заявил во вторник, 29 января, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, передает Il Messaggero.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Sea Watch уже несколько дней находится в территориальных водах Италии, но в порты страны его впускать не собираются. Корабль-перевозчик нелегальных мигрантов принадлежит германской неправительственной организации и ходит под флагом Нидерландов. Официально это не является основанием для требований принять мигрантов. Тем не менее Сальвини ранее направил властям Нидерландов письмо с таким предложением.

Италия уже приняла достаточное количество мигрантов и потратила на них достаточное, «даже чрезмерное» количество средств, добавил министр.

В свою очередь, министр здравоохранения Италии Джулия Грилло заявила, что здоровью мигрантов на борту Sea Watch ничто не угрожает, но Италия не может всякий раз оплачивать расходы на их лечение за весь Евросоюз.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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