Ереван, 29 января, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Европейская комиссия настроена очень положительно по вопросу либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан во время совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

panorama.am Йоханнес Хан и Зограб Мнацаканян на пресс-конференции в Ереване

При этом он предположил, что до выборов в Европейский парламент не стоит ожидать инициатив по либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

«Однако Европейская комиссия настроена очень положительно», — пояснил он.

Ханс отметил, что конкретной даты по началу переговоров по либерализации визового режима пока нет. По его словам, известно лишь то, что данный вопрос должен быть обсужден со всеми странами ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан сегодня, 29 января, в Ереване начнет переговоры с новым руководством Армении.

Это первый визит высокопоставленного чиновника Евросоюза в Армению после смены власти в Армении, в ходе которого Брюссель намерен выразить свою поддержку начатым новым правительством реформам, в интервью azatutyun. am сказала пресс-секретарь Хана Майя Косьянчич.

«Комиссар в Ереване обсудит ту поддержку, которую Евросоюз предоставляет Армении на пути реформ. Комиссар встретится с новым правительством, президентом Арменом Саркисяном и представителями гражданского общества. Считаю, что в целом главный мессидж визита — поддержка реформаторским усилиям Армении, целью которых является улучшение жизни граждан», — отметила Косьянчич.

Комиссар Хан был одним из первых европейских чиновников, поздравивших Никола Пашиняна в связи с победой его блока на внеочередных парламентских выборах в декабре.

Хан и Пашинян один раз уже встречались, это произошло осенью прошлого года в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.

Визит еврокомиссара совпадает с десятилетием программы ЕС «Восточное партнёрство», в рамках которой Брюссель предоставляет содействие шести постсоветским странам, в том числе и Армении, на пути реформ в направлении демократии, защиты прав человека и либерализации экономики.

По словам пресс-секретаря комиссара ЕС, во время ереванского визита Хан затронет также эту программу и укрепление двусторонних отношений.

«Этим визитом он хочет также придать важность приверженности Армении программе «Восточное партнёрство», десятилетие которой отмечается в этом году, и в этом контексте подчеркнуть необходимость максимально широкого регионального сотрудничества, которое будет способствовать процветанию и стабильности не только региона, но и всей Европы в целом», — сказала Майя Косьянчич.