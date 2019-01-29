Киев, 29 января, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства, которые состоятся 31 марта 2019 года. Об этом Порошенко объявил сегодня, 29 января, на форуме в Киеве, который называется «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что выдвигает свою кандидатуру ещё и ради того, чтобы втащить Украину в Европейский союз и военный блок НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко довольно долго тянул с выдвижением свой кандидатуры, хотя было понятно, что он это сделает. Рейтинг действующего президента крайне низок. Ещё два месяца назад социологические опросы давали ему около 5% поддержки или даже меньше, однако теперь соцопросы показывают 14% поддержки, что является вторым результатом среди всех выдвинувшихся кандидатов. Первое место у Юлии Тимошенко (около 17%).

Стоит отметить, что социологические службы на Украине крайне ангажированы, в связи с чем достоверность их опросов вызывает сомнение.