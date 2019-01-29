Москва, 29 января, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Цены на нефть возобновили рост после того как США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, что может ограничить экспорт нефти странами ОПЕК в США. Несмотря на то, что правительство США пытается оказать давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот ушел в отставку, существуют опасения, что обильные мировые поставки нефти совместно с замедлением экономического роста, особенно в Китае, сдерживают цены на нефть, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Соединенные Штаты остаются основным пунктом назначения для венесуэльской нефти, несмотря на их политические разногласия, хотя в последние годы объемы сократились на фоне экономического кризиса в Венесуэле и в связи с тем, что правительство США начало применять санкции против южноамериканской страны», — пояснил эксперт.

Правительство США поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе и требует отставки Мадуро. В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности PDVSA, подпадающей под юрисдикцию США, блокируются, и лицам США, как правило, запрещается совершать сделки с ними. Также лица, работающие в нефтяном секторе венесуэльской экономики, могут быть подвергнуты санкциям.

«Глобальный нефтяной рынок находится в некотором балансе под воздействием негативных и позитивных факторов, что сдерживает активный рост на фоне санкций против Венесуэлы. Несмотря на это мы четко видим сформировавшийся восходящий тренд в нефтяном секторе к целевым уровням $65 — $70 за баррель. Что касается краткосрочного прогноза цен на нефть, то стоит ожидать рост до $61,80 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти рост составит $53,20 за баррель», — считает Гасанов.

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