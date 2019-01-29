Ярославль, 29 января, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области не стал публично назначать виновных за некачественную уборку снега в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

29 января проблему уборки дорог в Ярославле обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Прессу туда не приглашали, по итогам на страницах губернатора в социальных сетях появился комментарий от лица Дмитрия Миронова. В нем констатируется, что даже сегодня, когда снегопад уже закончился, остаются улицы, которые до сих пор не расчищены.

«Еще сложнее ситуация была вчера: движение транспорта парализовало, жители опоздали на работу, многие не смогли выехать из собственных дворов. За выходные выпала двухнедельная норма осадков. Такая аномальная ситуация сложилась и в других регионах Центральной России и Поволжья. И сейчас первоочередная задача — как можно быстрее привести дороги в порядок», — пишет губернатор.

Он отмечает, что по оценкам мэра города Владимира Волкова для этого потребуется еще день. Ночью подрядчик расчистит основные магистрали, а завтра — дороги второй категории.

«И, конечно, важно устранить все недоработки, которые привели к этой ситуации. Техники, которая есть у города, недостаточно для уборки такого объема снега. Мэрия привлекла дополнительные единицы. Помогают частные организации, воинская часть и наша областная компания «Ярдормост». Не хватает и водителей. Готовы подключиться и оказать городу всю необходимую помощь», — сказано на странице главы региона.

Между тем 28 января активисты группы «Дороги Ярославля» обратились к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой вмешаться в ситуацию с уборкой областного центра.