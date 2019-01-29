Ярославль, 29 января, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В 2019 году планируется сдать долгострой в поселке Кузнечиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. В доме 36 квартир, все они реализовывались по договорам долевого строительства.

Кузнечиха

Мы работаем не только с застройщиками, которые стоят на учете в реестре, но и с теми, кто не значится в нём. Строительство дома в Кузнечихе возобновилось осенью 2018 года, когда на дом пришел новый инвестор. Сейчас строительство дома завершается, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Ярославского муниципального района Николай Степанов.

У еще одной строительной площадки, где ведутся работы, также сменился застройщик. В поселке Красный Бор решается вопрос подключения к сетям — газу, водоснабжению и водоотведению.

Мы обсудили вопрос с обманутыми дольщиками. Также активно взаимодействуем по данной проблематике с департаментом строительства Ярославской области и с правоохранительными органами», — сказал Николай Степанов в интервью ИА REGNUM.

Всего в 2019 году в Ярославской области планируют сдать 10 жилых долгостроев и решить проблемы около одной тысячи обманутых дольщиков.