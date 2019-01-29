Пермь, 29 января, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Активисты общественного движения «Суть времени» попросили прокуратуру Пермского края проверить законность сноса дворца культуры «Телта», сообщает 29 января ИА Красная Весна.

Дворец культуры «Телта»

Как отмечают активисты, снос дворца культуры может быть не только незаконным, но также и преступным: умышленным уничтожением или повреждением государственного имущества.

Предлогом для уничтожения культурного объекта является его якобы аварийное состояние. Однако бывший директор «Телты» Павел Курносов опровергает данное мнение, подчеркивая, что оно не соответствует действительности.

«Этим летом, когда мы были в здании на съемках, с нами был человек из министерства имущества Пермского края. И когда мы спросили: «Где акт обследования?», — он поплыл. Акта никакого нет. Потом он сказал совсем дурацкую фразу: «Ну, тут кто-то из руководства провел визуальный осмотр», — отметил Курносов.

Также он отмечает, что снос дворца культуры продавливает фирма «Талан», которая также вслед за «Телтой» планирует снести расположенный рядом ликеро-водочный завод и хлебокомбинат, дабы расчистить территорию для застройки домами.

Напомним, дворец культуры «Телта» является одним из самых молодых дворцов культуры, построенных в Перми (строительство было завершено в 1977 году). Поэтому разговоры о его аварийности вызывают недоверие среди общественности, требующей реконструировать здание, дабы оно смогло стать одним из центров культурной жизни города.