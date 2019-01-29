Москва, 29 января, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что Минюст поступил неосторожно, подавая тему отказа от наказания за «вынужденную» коррупцию, используя размытые формулировки, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

janeb13 Обстоятельства непреодолимой силы

«Инициатива Минюста вызвала справедливый резонанс… Зачем подавать информацию в таком виде на такую скользкую тему с такими размытыми формулировками? Считаю, что Минюст поступил неосторожно», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Он указал на то, что сообщение о подготовке поправок, в соответствии с которыми предлагается — дословно — «не считать правонарушением коррупционное преступление, совершенное вследствие обстоятельств непреодолимой силы» изложено сложным юридическим языком.

«Если анонсируете инициативы на непростые темы, которые могут вызвать не просто вопросы, а недоверие, то это нужно делать параллельно с подробными разъяснениями и углублением в детали», — заявил Шхагошев.

Отметим, что примеры таких обстоятельств Минюст пообещал привести после общественного обсуждения опубликованного уведомления.