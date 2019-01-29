Киев, 29 января, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины не получило оригинал текста нового мирного плана по Донбассу, который разработал спецпредставитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик. Об этом29 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Сотрудники ОБСЕ

«Ничего чрезвычайного, прорывного в этих идеях я не увидел. Но хочу отметить, что оригинал документа мы не получали… Неоднократно подчеркивалось, что мы живем в условиях, когда обычно дьявол прячется в деталях. Детали пока не известны, возможно, коллегам из МИД они известны, но мы пока еще не получали конкретного плана», — сказал Тука.

Он допускает, что Россия откажется подписать новый договор по Донбассу в рамках «нормандского формата».

«Я не увидел там упоминания о милитаризации, не увидел упоминания о выводе вооруженных формирований, как всё это будет происходить, в каком порядке? Каким образом будут работать местные администрации? Есть очень много важных деталей, которые, по мнению большинства граждан, являются незначительными. Они могут вызвать неприятие со стороны наших граждан или наоборот, со стороны России», — добавил Тука.

При этом он считает, что украинское общество не поддержит идею проведения местных выборов в отдельных регионах Донбасса до вывода из региона всех вооруженных формирований.

«Но если проводить выборы перед тем как пройдет процесс демилитаризации, то такой порядок будет вызывать большое сопротивление со стороны украинского общества», — подытожил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик предложил «нормандской четверке» утвердить новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Ожидается, что новый договор заменит Минские договоренности, которые не выполняются сторонами. Об особенностях нового плана Сайдик рассказал в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

В частности, концепт предусматривает ввод в отдельные регионы Донбасса совместной миссии миротворцев ООН и ОБСЕ (с военным, полицейским компонентами и международной администрацией в Донбассе), а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.

Он сообщил, что новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. По его словам, новый план урегулирования должен быть поддержан парламентами России и Украины.

«Минские договоренности не ратифицировали ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами», — заявил Сайдик.