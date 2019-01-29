Минск, 29 января, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Администрацией президента Белоруссии перед телеканалами поставлена задача: 30% содержания их программ должно быть белорусскоязычным. Об этом 17 января в Солигорске, выступая перед трудовым коллективом ОАО «Беларуськалий», заявила глава президентской администрации Наталья Кочанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Н.К. Навицкая, начальник отдела информационно-идеологической работы задала вопрос популяризации белорусского языка на отечественном телевидении. Наталья Ивановна согласилась с предложением и напомнила о том, что поставлена задача о наличии не менее 30 процентов контента отечественных телеканалов на белорусском языке», — проинформировала газета «Калiйшчык» по итогам визита.

Напомним, в Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский. Согласно конституции у них равный статус. Подавляющее большинство населения республики — русскоязычные граждане.

Также напомним, Александр Лукашенко последние несколько лет (после Крыма) активно проводит политику «белорусизации», в рамках которой синтезируется новая идентичность белорусов, распространяются старые и новые националистические мифы, расширяется использование «беларускай мовы» за счёт русского языка.

Отметим, что Белтелерадиокомпания (государственный медиахолдинг-монополист) давно реализует протоколы президентских «белорусизаторских» поручений и создала телеканалы с большим удельным весом медийного продукта на «мове». Однако такие программы не пользуются популярностью у русскоязычного белорусского большинства, что отражается на рейтингах таких телеканалов и БТ в целом.