Ярославль, 29 января, 2019, 15:23 — ИА Регнум. 27 декабря 2018 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». В соответствии с этим законом с 2020 года гарантирующие поставщики электрической энергии должны будут внедрять интеллектуальные системы учета в многоквартирных домах за свой счет.

АСКУЭ

Статусом гарантирующего поставщика на территории Ярославской области обладает ПАО «ТНС Энерго — Ярославль». В течение нескольких последних лет предприятие сталкивалось с растущей задолженностью при расчётах за потребляемую электроэнергию. Одной из причин такой ситуации является проблема учёта потребляемой электроэнергии и своевременного предоставления данных приборов учёта.

В поисках решения проблемы ПАО «ТНС энерго Ярославль» с 2016 года начало выполнять работы по внедрению на территории региона автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). В апреле 2018 года указом губернатора Дмитрия Миронова утверждена новая программа развития электроэнергетики в Ярославской области на 2018−2022 годы, в рамках которой за счёт собственных инвестиций «ТНС энерго Ярославль» обязалось в 2018—2019 годах оснастить АСКУЭ в более чем 300 МКД и 500 бюджетных организаций. То есть фактически предусмотренные новым законом принципы реализуются в регионе уже сейчас.

По данным «ТНС Энерго», в 2018 году система АСКУЭ внедрена в 203 многоквартирных домах, к ней подключено более 21 тысячи приборов учёта. За это же период АСКУЭ заработала в 107 бюджетных организациях. В основном это школы, детские сады, больницы и учреждения культуры.